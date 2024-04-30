دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية.. ندوة توعوية بحاسبات ومعلومات الأقصر

شهدت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر، انعقاد ندوة توعوية لاستعراض الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية.



افتتح الندوة الدكتور أسامة ابوالنصر عميد الكلية، حيث رحب بالحضور وأشاد بالدور المصري على المستوي الشعبي والرسمي الداعم للقضية الفلسطينية.

واستعرض المقدم محمد جمال عمار بالفيديوهات توثيق الجهود المصرية المبذولة على مر التاريخ لدعم الشعب الفلسطينى بصفة عامة والجهود المبذولة من القيادة السياسية منذ اكتوبر الماضي بصفة خاصة، متمثلة في جهود رفع الحصار واستقبال أهالينا ضيوفاً كرام بالأراضي المصرية، والحرص على أن يكون معبر رفح مفتوحاً طوال الأزمة ليكون نافذه لأهالينا ونافذة للعالم لتقديم المساعدات، إلي جانب جهود إعادة إعمار غزة وصولا لرفض التهجير القسري حفاظاً على حق الشعب الفلسطيني في أراضيه ودعماً للقضية الفلسطينية.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب الاستفسارات من الطلاب، وتولي السيد المقدم/ محمد جمال في الشرح الكافي والوافي لكل استفسارات الطلاب.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، وريادة الدكتور أسامة أبوالنصر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وإشراف الدكتور قرشي سعدي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور المقدم محمد جمال عمار مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة الأقصر، والدكتورة شيماء عبدالستار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري وطلاب كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الآثار.