عاطف حنفي: فاركو يعاني من سوء التوفيق ومنحنا الثقة لأحمد خطاب

أكد عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو أن فريقه يعاني من سوء التوفيق في المباريات الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز وهو أمر يزعج الجهاز الفني.

وقال عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" فاركو يعاني من سوء التوفيق في المباريات الأخيرة وإدارة فاركو منحت الثقة لأحمد خطاب وجهازه حتى نهاية الموسم الجاري ".

وتابع:" آداء فاركو في تطور كبير رغم تراجع النتائج ورامي صبري هو المسدد الأول لركلات الجزاء في فاركو".