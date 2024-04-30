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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي للقاء الأهلي بالدوري

إيهاب جلال
إيهاب جلال

أعلن الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول، قائمة الفريق لمواجهة الأهلي، المقرر لها الأربعاء المقبل، على ملعب برج العرب ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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