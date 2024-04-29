بحضور "موافي" إنطلاق مؤتمر "اكسر عجزك" في أمراض الباطنة والكيمياء الحيوية بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر إنطلاق فعاليات مؤتمر أمراض الباطنة والذي تنظمه مبادرة "اكسر عجزك" بالتعاون مع جامعة الأقصر، التأمين الصحي الشامل، نقابة الأطباء بالأقصر، مستشفى شفاء الأورمان، ونقابة الصيادلة، وذلك بحضور الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، والدكتور حسام موافي، رائد طب الباطنة، والدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، والدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، المشرف العلمي للمؤتمر، والدكتور أبو النجا الحجاجي، نقيب أطباء الأقصر، ورئيس المؤتمر، والدكتور أحمد البرعي رئيس إقليم الصعيد بالهيئة العامة للرعاية الصحية، ولفيف من الأساتذة والمحاضرين.

وفي كلمته أكد الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة والرئيس الشرفي للمؤتمر، أن جامعة الأقصر حريصة على دعم كافة المؤتمرات العلمية؛ لمناقشة آخر المستجدات في الطب، بما يسهم في إثراء المجال الطبي، ويعود بالنفع على المواطن؛ وهذا يأتي تحقيقًا للدور الريادي الذي تلعبه الجامعة نحو خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن الملتقيات العلمية تعد فرصة جيدة لتعزيز التواصل الفعال بين العاملين في الحقل الطبي.

وأوضح الدكتور ابو النجا الحجاجي، نقيب أطباء الأقصر، ورئيس المؤتمر أن المؤتمر تضمن في يومه الأول عدد من الجلسات والمناقشات الطبية والبحثية منها: "الطوارئ في أمراض الباطنة"، وورشة عمل حول "العلاج التغذوي لمرضى السكر والقلب"، وورشة عمل بعنوان "متلازمة تجلط الدم الكارثي المتكرر" وتم ختام اليوم الأول بحوار مفتوح مع الأستاذ الدكتور حسام موافي؛ لتحقيق تبادل الخبرات بين الأجيال في هذا المجال.

شارك بالمؤتمر كوكبة من كبار أساتذة الطب وقسم الباطنة والمحاضرين ومنهم: الدكتورة مروة الزناتي، مدرس واستشاري أمراض الباطنة والدم بكلية الطب، والدكتورة نجلاء النجار، استشاري أمراض باطنة وتغذية علاجية، والدكتورة مها أبو بكر، مدرس طب وباثولوجيا أمراض الدم، جامعة فاروس بالإسكندرية، والدكتور محمد العزب، مدير معمل التحاليل الباثولوجي، والدكتور محمود ابو الفتوح، استشاري التحاليل الطبية، والأستاذ ياسر الهواري، منسق عام المؤتمر.