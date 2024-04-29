سامسونج تطرح أجهزة معزّزة بالذكاء الاصطناعي والاتصال المحسن

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته ضمن الحدث العالمي "مرحبًا بكم في الذكاء الاصطناعي المخصّص BESPOKE AI"، والذي يقام بالتزامن في ثلاث مدن هي سيول وباريس ومدينة نيويورك، عن أحدث تشكيلة من الأجهزة المنزلية، حيث قدمت الشركة رؤيتها حول كيفية تعزيز تجربة الحياة المنزلية من خلال دمج إمكانيات الاتصال والتفاعل مع الأجهزة، بهدف تحسين وتسهيل الحياة اليومية للمستخدمين.

وافتتح جونغ-هي (جيه إتش) هان، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم تجربة الأجهزة في شركة سامسونج للإلكترونيات، سلسلة الفعاليات الإعلامية في سيول تحت شعار "مرحبًا بكم في BESPOKE AI". وأوضح كيف تتفوق أجهزة سامسونج المنزلية في توفير وظائف موسعة بفضل تكامل الذكاء الاصطناعي، مثل إدراج الشاشات في الثلاجة، ونطاق الحث، وغسالة الملابس، مما يحول الأجهزة المخصصة إلى منصات ترفيهية ومركز تحكم لأجهزة سامسونج المتصلة الأخرى عبر SmartThings.

قال جيه إتش هان: "منذ الإطلاق الأول لأجهزة BESPOKE في عام 2019، أظهرت سامسونج للإلكترونيات قدرتها على تصميم الأجهزة التي تناسب الاحتياجات الفريدة لمنزل كل مستخدم وأسلوب حياته؛ واليوم وبعد خمس سنوات، نكشف النقاب عن رؤيتنا للذكاء الاصطناعي في الأجهزة، ونقدم منتجات تعتمد على تاريخنا الطويل في التصميم المخصّص من خلال تحسين الاتصال وإضافة ميزات الذكاء الاصطناعي، والارتقاء بتجربة المستهلك والوصول بها لآفاق جديدة".

تتكامل أجهزة Bespoke AI لتوفير تجارب حديثة في أنحاء المنزل

تتميز أحدث أجهزة Bespoke AI من سامسونج بشبكة Wi-Fi متكاملة، وكاميرات داخلية، ومعالجات الذكاء الاصطناعي، والتوافق مع تطبيق SmartThings؛ مما يمهد الطريق لتجهيز منزل ذكي بالكامل، بالإضافة إلى ذلك، فإن طرح AI Home، وهو عبارة عن شاشة LCD 7 بوصة مدمجة في العديد من المنتجات، مما يوفر وصولاً سهلاً ومريحًا للتحكم في النظام البيئي المتصل بالكامل، ويساعد في إنجاز المهام المنزلية بكفاءة، كما تقدم ميزة Mobile Smart Connect إضافة جديدة، حيث ترسل تنبيهات فورية إلى هاتف المستخدم عندما يكتشف قربه من الأجهزة المسجلة، وتوفر قائمة تحكم سريعة لتنفيذ الوظائف الأساسية للجهاز مباشرة من الهواتف، من خلال تطبيق SmartThings.

كما كشفت سامسونج أيضًا خلال BESPOKE AI عن Calm Onboarding، وهي خاصية مبتكرة تم تصميمها لتسهيل عملية انضمام المستخدمين إلى منظومة سامسونج المتصلة، حيث تقوم تلقائيًا بربط عمليات الشراء التي تتم على موقع Samsung.com بتطبيق SmartThings باستخدام نفس بيانات اعتماد الحساب.

ولتعزيز ثقة المستخدمين في الأجهزة المنزلية المتصلة، قدمت سامسونج منصة الأمان Knox، التي تضمن حماية جميع بيانات المستخدم المخزنة على الأجهزة المتصلة، وقد حصلت ثلاجة Bespoke الفرنسية المزودة بتقنية AI Family Hub™️ على تصنيف المستوى الماسي لقدراتها الأمنية على إنترنت الأشياء (IoT) منUL Solutions، من الشركة العالمية لعلوم السلامة. كما حصلت نماذج Family Hub الأخرى وBespoke Jet Bot Combo™️ AI التي تتضمن هذه التقنية على نفس التصنيف.

الذكاء الاصطناعي يُقدم إمكانيات جديدة لأجهزة سامسونج المنزلية

انطلقت فعاليات "BESPOKE AI" في سيول بتقديم مجموعة شاملة من المنتجات، والتي تضم 14 عرضًا جديدًا، مثل الثلاجة الفرنسية ذات الأربعة أبواب المزودة بتقنية AI Family Hub™️ كمركز رئيسي لإدارة الطعام، وتحتوي على واجهة ذكاء اصطناعي، بالإضافة إلى تقنية AI Vision Inside، التي تتيح التعرف على المواد الغذائية، والمكنسة الكهربائية متعددة الوظائف الممسحة روبوتية حيث تعتمد على الذكاء الاصطناعي Bespoke Jet Bot Combo™️ AIـ وغيرهم من الابتكارات.

وفي إطار التركيز على كفاءة الطاقة في السوق الأوروبية، قدم حدث "BESPOKE AI" في باريس أحدث الابتكارات الموفرة للطاقة، بما في ذلك تشكيلة ثلاجة المجمّد ذو القاعدة العريضة والغسالات الجديدة، والتي تتميز بتصنيف مستوى كفاءة الطاقة "A" وفقًا للمعايير الأوروبية، بفضل الضاغط العاكس المدعوم بالذكاء الاصطناعي، كما تشتمل مجموعة الغسالات الجديدة على مجموعة من الطرازات التي تتيح توفيرًا في الطاقة يصل إلى A-10%، وA-20%، وحتى طراز A-40% الإضافي الموفر للطاقة.

وتمثل مجموعة Bespoke AI Laundry Combo™️، التي تم عرضها في سيول ونيويورك، حلاً مبتكرًا متعدد الإمكانات، يجمع بين وظائف الغسالة والمجفف لتحقيق أقصى قدر من الراحة وتوفير المساحة. بفضل تقنية AI Opti Wash & Dry™️، تعمل مجموعة الغسيل AI Laundry Combo™️ على تكييف أداء الغسيل والتجفيف بذكاء لكل حمولة، وتوزيع الماء والمنظفات بدقة بناءً على وزن الغسيل ونوع القماش. علاوة على ذلك، فإنه يستخدم الكشف عن الأقمشة وضبط مستويات المنظفات وأوقات الغسيل حسب الحاجة، ويمكن للمستخدمين تتبع استهلاك الطاقة والمياه بسهولة عبر التقرير المقدم على تطبيق SmartThings بعد الانتهاء من الغسيل.

وقد تم الكشف عن أجهزة Bespoke Slide-in Range المزودة بتقنية AI Home حصريًا في حدث نيويورك ، وتتميز هذه المجموعة بكونها أجهزة طهي متعددة الاستخدامات تقدم مجموعة من الميزات الترفيهية، مثل كاميرا فرن الداخلية التي تتيح للمستخدمين التقاط مقاطع فيديو قصيرة لعملية الطهي، والتي يمكن مشاركتها بسهولة على منصات التواصل الاجتماعي.

إحداث ثورة في مستقبل الأجهزة المنزلية

تلتزم سامسونج بتعزيز الأجهزة المتصلة بشبكة Wi-Fi من خلال تحديثات البرامج وتطوير SmartThings، حيث تم تقديم Smart Forward لأول مرة في هذا الحدث، والذي يمكن للمستخدمين بسهولة مراقبة معلومات التحديث المتوفرة وتلقي الإشعارات عبر تطبيق SmartThings، مما يقلل الحاجة إلى استبدال الأجهزة بشكل متكرر.

وتواصل منظومة SmartThings تطورها، مما يمكّن المستخدمين من تقليل استهلاكهم للطاقة بشكل أكبر بعد الشراء، توفر ميزات مثل الشحن الأمثل Optimal Charging للمستخدمين القدرة على إدارة استخدامهم للطاقة بشكل استراتيجي، مع SmartThings Energy، يمكن للمستخدمين مراقبة استهلاك الطاقة والتحكم فيها بسهولة، بالإضافة إلى ذلك، تخطط سامسونج لتقديم برنامج مكافآت سامسونج Samsung Rewards الجديد قريبًا، مما يتيح للمستخدمين كسب طوابع يومية من خلال تحقيق أهداف توفير الطاقة باستخدام وضع AI Energy. يمكن استبدال هذه الطوابع واستخدامها على موقع Samsung.com ومتجر Samsung Galaxy ومنصات الشراء الأخرى التابعة لشركة سامسونج.

وتعقد سامسونج شراكات متعددة تهدف إلى تنفيذ حلول تؤدي إلى تخفيضات كبيرة في استهلاك الطاقة مع تعزيز راحة المستخدمين، وقد تعاونت سامسونج مع شركة British Gas لدمج ميزة الاستجابة للطلب التلقائي الخاصة بـ SmartThings Energy مع ميزة PeakSave للحفاظ على الطاقة، ومن بين الأساليب التي تم طرحها خلال المؤتمر الصحفي التبريد الهجين، الذي يدمج مكونات "peltier" الكهروحرارية عالية الطاقة جنبًا إلى جنب مع الضاغطات لتعزيز كفاءة وأداء التبريد، والمرشحات منخفضة الصيانة لأجهزة تنقية الهواء.

ويبقى ضمان سلامة المنتج هو الشغل الشاغل لشركة سامسونج، مع الالتزام بالحصول على الشهادات التي تثبت موثوقية المنتج في جميع فئات الأجهزة وتوسيع نطاقها. ويتضمن ذلك الحصول على شهادة تقليل مخاطر الحرائق (RFR) للمنتجات الجديدة، مما يوضح أن الأجهزة المعتمدة مصممة للتخفيف بشكل فعال من حوادث الحرائق.

كشفت سامسونج النقاب عن تعاونها مع فيلم "Inside Out 2" (من المقرر عرضه في 14 يونيو) من شركتي Disney وPixar، بهدف توضيح مزايا مجموعة Bespoke AI Laundry Combo™️ الجديدة. تم تقديم مقطع فيديو تشويقي للعلامة التجارية المشتركة، يتضمن مقاطع من Inside Out 2، يوضح كيف يمكن للغسالة الجديدة أن تخفف من الضغط المرتبط بالغسيل من خلال تقنية AI Bubble™️.

ومن المقرر أن تكشف سامسونج النقاب عن استراتيجيتها لدمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المنزلية بحلول نهاية هذا العام، وسيلعب Bixby، المساعد الصوتي لشركة سامسونج، دورًا محوريًا في هذه المبادرة، حيث يعمل على التفاعل بشكل أعمق، بحيث يمكنه فهم الجمل المعقدة والمشاركة في المحادثات الطبيعية.

أطلقت سامسونج حزمة لغات جديدة تتيح لمستخدمي أجهزة Galaxy التواصل بحرية أكبر مع الآخرين من مختلف أنحاء العالم باستخدام تقنيات Galaxy AI. الحزمة الجديدة توسع نطاق اللغات واللهجات المدعومة، لتشمل الآن العربية والإندونيسية والروسية، بالإضافة إلى ثلاث لهجات جديدة: الإنجليزية الأسترالية، والكانتونية، والفرنسية الكندية. هذه الإضافات تأتي علاوةً على اللغات الـ 13 المتاحة حالياً، مما يجعل التواصل عبر الحدود اللغوية أسهل من أي وقت مضى.

تتضمن حزمة اللغات ميزات متعددة مثل الترجمة المباشرة (Live Translate) والمترجم الفوري (Interpreter) ومساعدة الدردشة (Chat Assist) ومساعدة النسخ (Transcript Assist) وغيرها. وبالتالي، يمكن للمستخدمين ترجمة المحادثات والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية والنصوص وغيرها بسرعة وسهولة إلى لغات ولهجات مختلفة.

وبدأت أجهزة Galaxy افي دعم حزمة اللغات الجديدة ومنها سلسلة Galaxy S24، وسلسلة Galaxy S23 وS23 FE، وZ Flip5، وZ Fold5، وسلسلة Tab S9 (بإصداراتها 5G وWi-Fi). يمكن تنزيل هذه الحزمة عبر إعدادات الجهاز، مما يتيح للمستخدمين تجربة ميزات Galaxy AI بلغاتهم المفضلة.

وتعتبر هذه الإضافة خطوة مهمة نحو تعزيز تجربة المستخدم وجعلها أكثر شمولاً، مما يعكس التزام سامسونج بتقديم منتجات تكنولوجية تلبي احتياجات جمهور عالمي متنوع.