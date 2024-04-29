احذر.. 3 أسباب وراء السعال المزمن والمستمر في فصل الربيع

يواجه العديد من الأشخاص تحديات البرد بشكل مستمر خلال فصل الربيع، وفي كثير من الحالات، لا يدعو الأمر للقلق حيث قد تكون الأعراض ناجمة عن تقلبات الطقس، ومع ذلك، إذا استمرت هذه الأعراض لمدة أطول من المتوقع، فقد تكون هناك حاجة لاستشارة الطبيب.

أسباب السعال في فصل الربيع

ويُعتبر السعال أحد هذه الأعراض، والذي يمكن أن يكون نتيجة لعدة حالات مثل نزلات البرد والإنفلونزا وكوفيد-19 وحمى القش وغيرها، بحسب تقرير من موقع "إكسبريس ".

ووفقًا لتقرير الأطباء، يمكن أن يكون للسعال المزمن والمستمر في الربيع عدة أسباب، بما في ذلك فترة ما بعد الإصابة بالفيروس، حيث يمكن أن تؤدي الالتهابات الما بعد الإصابة بالفيروس إلى سعال يستمر لعدة أسابيع أو حتى أشهر في بعض الحالات الأسوأ.

كما يُعتبر ارتجاع الحمض سببًا شائعًا آخر للسعال المزمن، حيث يتسرب الحمض من المعدة إلى المريء، مما يسبب السعال، ويكون هذا الأمر شائعًا جدًا لدى الأطفال الصغار، ويمكن أن يتطور السعال المستمر إلى استجابة عصبية.

ومن بين الأسباب الشائعة الأخرى للسعال المستمر التنقيط الأنفي، حيث يتدفق الاحتقان في الجيوب الأنفية إلى الحلق، مما يسبب السعال، ويكون هذا شائعًا خاصةً في الليل.

لذلك، للأطفال دون سنة واحدة، يمكن أن يُخفف السعال المزمن من خلال استخدام الهواء المرطب والتبخير المنتظم لتخفيف احتقان الجيوب الأنفية. كما يُمكن استخدام الغسول والقطرات لتخفيف الالتهابات التي قد تسبب التنقيط الأنفي.

وعندما يستمر السعال المزمن لعدة أسابيع أو حتى أشهر، فإنه من الضروري استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتلقي العلاج المناسب، خاصة إذا كانت هناك أعراض مثل السعال المصحوب ببلغم أصفر أو سميك أو دم، أو ألم في الصدر، أو ضيق في التنفس، أو صفير.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.