هام لمرضى السكري.. أفضل 5 علاجات طبيعية تخفض مستوى السكر في الدم

مرض السكري، الملقب بـ"القاتل الصامت"، هو مرض مزمن نتيجة لارتفاع مستوى السكر في الدم نتيجة لعدم حساسية الجسم للأنسولين، ما يتطلب من البعض تناول الأدوية الموصوفة باستشارة الطبيب مدى الحياة.

علاجات طبيعية لمرضى السكري

ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن هناك خيارات بديلة فعّالة يمكن أن تسهم في إدارة هذا المرض.

في الوقت الحالي، هناك العديد من العلاجات البديلة المعتقدة أنها تعمل على تحسين أعراض مرض السكري، بما في ذلك العلاج بالضغط والوخز بالإبر والعلاج الطبيعي، الذي يقدم بعض الخيارات لتقليل الاعتماد على الأدوية التقليدية.

تعتمد العلاجات الطبيعية على استخدام الأعشاب لخفض مستوى السكر في الدم، ومن بين هذه الأعشاب:

1. الروزماري: يُعرف إكليل الجبل بفوائده في تحسين مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى توازن مستويات الكوليسترول.

2. الجينسنج: يُعتبر الجينسنج جزءًا من الطب التقليدي الشرقي، وتشير الدراسات إلى فوائده في تعزيز المناعة وتحسين مستويات السكر في الدم.

3. المرمرية: أظهرت الأبحاث أن الميرمية يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم، خاصة عند تناولها على معدة فارغة.

4. الأوريجانو: يُعتقد أن الأوريجانو يساهم في زيادة إنتاج الأنسولين وتقليل مستويات السكر في الدم.

5. الزنجبيل : يُشار إلى الزنجبيل بفوائده في زيادة حساسية الجسم للأنسولين وتحسين إفرازه، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمرضى السكري.

باستخدام هذه العلاجات البديلة بانتظام وتحت إشراف الطبيب، يمكن للأفراد تحسين إدارتهم لمرض السكري وتقليل الاعتماد على الأدوية التقليدية.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.