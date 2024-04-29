بالصور.. الأهلي يكرم رجال الطائرة بعد الموسم التاريخي

كرم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الفريق الأول لكرة الطائرة للرجال وجهازهم الفني والطبي والإداري، بمناسبة تحقيق موسم تاريخي بالعلامة الكاملة، بعد الفوز برباعية كأس السوبر المصري ولقب الدوري وبطولة إفريقيا والتأهل لبطولة العالم للأندية وكأس مصر.

جاء الإنجاز الذي حققه رجال الطائرة في موسم تاريخي، شهد الفوز في جميع المباريات بكل البطولات.

وحرص مجلس الإدارة على تكريم الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، حيث قام المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، بإهدائهم عملة تذكارية تحمل شعار النادي والتقاط صورة تذكارية.