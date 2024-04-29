قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، بمعاقبة المتهمة «س .ع» 27 سنة، بالإعدام شنقا لاتهامها بقت.ل طفل رضيع بسبب وجود خلافات سابقة بينها وبين والد ووالدة المجنى عليه.

الإعدام شنقا للمتهمة بإنهاء حياة رضيع في أكتوبر

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 3193 لسنة 2023 كلى أكتوبر، أن المتهمة قتل.ت الطفل المجنى عليه «صقر يوسف»، والذى لم يتجاوز سنة وشهرين، عمدا مع سبق الإصرار، لخلاف سابق فيما بينهما وبين أهليته، حيث زين لها الشيطان فكرة قتله، فعقدت العزم على إزهاق روحه، فأعدت مخططا محكما في سبيل الوصول لغايته، وأعدت سلاح الجريمة «غطاء رأس»، وانتظرت الفرصة وخلال نوم المجنى عليه ووالدته مستغرقين في سبات عميق، ضمت الطفل المجنى عليه لجسدها لتطوق عنقه بغطاء الرأس حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



وقال والد المجنى عليه، أمام هيئة المحكمة، إنه حال تواجده بالطريق العام أبصر زوجته والمتهمة حاملين نجله المتوفى إلى رحمة مولاه، متوجهين به إلى أحد المستشفيات لإسعافه، إلا أنه فوجئ بوفاته مؤكدا قصد المتهمة قت.ل نجله.

وأضاف محمد على معاون مباحث قسم أول أكتوبر، أنه بإجراء تحرياته السرية دلته بوجود خلافات سابقة بين المتهمة ووالد ووالدة الطفل المجنى عليه، وقررت الانتقام منهما وانتهزت الفرصة حال نوم والدته وضمت الطفل المجنى عليه لجسدها لتطوق عنقه بغطاء الرأس حتى تأكدت من وفاته.

ومن جهة اخرى عاقبت محكمة جنايات الجيزة، سايس، بالسجن المشدد 7 سنوات ، لاتهامه بقتل شخص عمدا بسبب خلافات سابقة بينهما فى منطقة الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين، وأحمد عبد العاطي الشافعي وأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف، وهاني محمد حمودة.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 5116 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، أن المتهم " س . ع" ، 41 سنة، سايس، قتل "ح . ع" عمدا بسبب خلافات سابقة بينهما، وما أن لاحظه حتى انهال عليه ضربا منتيها بدفعة من نافذة مسسكنهما قاصدا من ذلك قتله، فأحدث اصابته التى أودت بحياته فى الحال