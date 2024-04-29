لن تتوقع.. ماذا يحدث للكبد عند أكل الأسماك؟

مرض الكبد الدهني المرتبط بالاضطرابات الأيضية (MASLD) ينجم عن عوامل متعددة، منها النظام الغذائي، وقلة النشاط البدني، والوراثة، وعوامل أخرى. توصي التوجيهات الطبية بتغييرات في النظام الغذائي، وزيادة النشاط البدني، والاعتماد على العلاج الشامل لمواجهة هذا المرض بفعالية.

تأثير تناول الأسماك على الكبد

ووفقًا لتقرير نشره موقع "Onlymyhealth"، يُعتبر النظام الغذائي الذي يحتوي على كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة، والسكريات، والكربوهيدرات، والدهون المشبعة، والبروتين الحيواني ذو الجودة المنخفضة، بالإضافة إلى قلة النشاط البدني والعوامل الوراثية، عاملًا رئيسيًا في زيادة احتمالية الإصابة بأمراض الكبد.

تشير التوصيات إلى أهمية خفض استهلاك الأطعمة المصنعة، والدهون المشبعة والمتحولة، والسكريات البسيطة، وزيادة تناول الكربوهيدرات المعقدة، والدهون الصحية غير المشبعة، والبروبيوتيك، وزيادة البروتينات الحيوانية ذات الجودة العالية والهضم السهل، والتي تساهم في الوقاية من أمراض الكبد الدهني، بالإضافة إلى دمج مضادات الأكسدة وبعض الأحماض الأمينية التي تعزز وظائف الكبد وتساعد في إنتاج البروتين ذو الجودة العالية داخل الكبد.

يعتبر تناول الأسماك جزءًا هامًا من استراتيجيات الوقاية من أمراض الكبد، حيث يُظهر الأطباء أن تناول الأسماك يمكن أن يقلل من تراكم الدهون في الكبد. تحتوي الأسماك الدهنية على أحماض أوميغا-3 التي تساهم في تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الكبد.

بالإضافة إلى ذلك، توفر الأسماك مصدرًا جيدًا للبروتين عالي الجودة أو خالي من الدهون، مما يُسهل عملية الهضم ويوفر الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء البروتين.

من الجدير بالذكر أيضًا أن الأسماك تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تقليل الالتهابات وتراكم الدهون في الكبد.

ومن المهم أيضًا أن يتم طهي الأسماك بشكل صحيح، حيث يمكن أن يؤدي قلي الأسماك بزيت مشبع إلى تدمير البروتينات وإبطال الفوائد الصحية المرتبطة بتناول الأسماك.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.