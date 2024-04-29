تكريم رئيس شركة المياه في الملتقى التوظيفى لجامعة الفيوم

شارك المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم فى الملتقى التوظيفى لجامعه الفيوم بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور محمد عماد نائب المحافظ و الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأساتذة وطلاب جامعة الفيوم ، وذلك ضمن الدور الخدمى الذى تقوم به الشركه إتجاه أبناء المحافظة فى رفع كفاءتهم الفنيه والمهارية وتهيئتهم لسوق العمل .

من جانبه أكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن الشركه لها دور كبير في تأهيل العديد من الخريجين وثقل مهاراتهم من خلال توفير مجموعه من الحزم التدريبية العملية التى تتيحها الشركه لأبناءنا الطلاب فى العديد من التخصصات كالهندسه ونظم المعلومات الجغرافية والعلوم والتمريض ونظم المحاسبه وتنقيه مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف وجميع التخصصات في مجال التوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية بجانب استقبال الخريجين لتأديه الخدمه العامه فى كافة التخصصات داخل الشركه من أجل تدريبهم وتأهليهم لسوق العمل حتى يكون هناك مزج بين ما تعمله من مواد دراسية داخل الجامعه وما بين الخبرات والتجارب التى اكتسبها من الواقع العملى .

وفى نهاية الملتقى قام الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس الجامعه بتكريم المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة نظير مجهوداته وتعاون الشركه المثمر والبناء مع جامعه الفيوم فى توفير العديد من الفرص التدريبية لابناءها الطلاب داخل المحافظة وتقديرا لدورها الخدمى والمجتمعى.

بروتوكول تعاون..

ومن جهه اخرى شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، و الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين مركز جامعة الفيوم للتطوير المهني وشركة يازاكي اليابانية لصناعة ضفائر السيارات، حيث وقع البروتوكول عن جامعة الفيوم الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعن شركة يازاكي المهندس أحمد بديوى العضو المنتدب لشركة يازاكي مصر لصناعة ضفائر السيارات، وذلك على هامش الملتقى التوظيفي الأول، اليوم الإثنين بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى إدارة الجامعة.

بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور عرفة صبرى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ.

أكد الدكتور ياسر مجدى حتاته أن المركز الجامعي للتطوير المهني – بجامعة الفيوم تم إنشاؤه عام 2023 في إطار التعاون ما بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة الفيوم، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل رفع مهارات وقدرات طلاب جامعة الفيوم وتأهيلهم لسوق العمل.

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