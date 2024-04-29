ضبط شخصين قاما بطعن عامل بسلاح أبيض بالقليوبية

تكثف أجهزة الامن في القليوبية جهودها لضبط شخصين قاما بطعن عامل بسلاح أبيض أثناء وقوفه أمام منزله بدائرة مركز شرطة كفر شكر في محافظة القليوبية إثر خلافات بينهم وتم نقل المصاب الى مستشفى كفر شكر العام وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق .



تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مامور مركز شرطة كفر شكر يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول " م ع س" 22 سنة عامل مصابا بطعنة نافذة من الجانب الأيسر من الصدر وتم حجزه للعلاج بالمستشفى.



انتقلت قوة امنية من مباحث مركز شرطة كفر شكر وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء تواجد المصاب داخل منزله بشارع دير الناحية قام اثنان مجهولين يستقلون دراجة نارية بمناداته وعقب خروجه من المنزل قاما بضربه فى وجه وطعنه بسلاح أبيض فى الصدر وفرا هاربين اثر خلافات بينهم وتم نقله على الفور إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.