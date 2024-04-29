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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الاستعلام عن برنامج "تكافل وكرامة" إلكترونيا

بوابة الوفد الإلكترونية

يتسأل عدد كبير من المواطنين عن طرق الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة، بعدما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن كيفية الاستعلام بصورة إلكترونية؛ لتسهيل العملية عليهم دون الحاجة إلى مغادرة المنازل أو التزاحم في مكاتب العمل.

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تكافل وكرامة.. أسباب تمنعك من صرف المعاش

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رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وأعلنت الوزارة عن بدء صرف مستحقات معاش تكافل وكرامة.

طريقة الاستعلام

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية.

2. النقر على الكلمة المخصصة للاستعلام.

3. إدخال الرقم القومي للشخص المعني.

4. الضغط على زر الاستعلام.

سيتم عرض جميع المعلومات المتعلقة بأحقية الشخص في الحصول على معاش تكافل وكرامة على الشاشة.

طريقة تقديم الشكوى

1. الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

2. الدخول إلى برنامج تكافل وكرامة.

3. كتابة محتوى الشكوى المطلوبة.

4. النقر على زر التسجيل.

بهذه الطريقة، يمكنك الاستفادة من جميع المعلومات المتعلقة برابط الاستعلام عن تكافل وكرامة، وكيفية تقديم الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.

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