قصور القلب يقتل أكثر من معظم الأورام الشائعة.. دراسة توضح

يقتل قصور القلب الآن عددًا أكبر من الأشخاص مقارنة بأنواع السرطان الأربعة الأكثر شيوعًا، ويرتبط الارتفاع الكبير في عدد ضحايا هذا الاضطراب في القلب بنمط حياة غير صحي، كما يؤكد علماء بريطانيون.

تشير إحصاءات المملكة المتحدة إلى أن 190.798 شخصًا ماتوا بسبب قصور القلب في المملكة المتحدة في عام 2014، بزيادة 12٪ عن السنوات العشر السابقة وهذا أعلى من عدد الوفيات الناجمة عن أورام الأمعاء والثدي والرئة والبروستاتا مجتمعة - 189.140 في عام 2014.

ويعاني الآن ما يقرب من مليون بالغ في المملكة المتحدة من قصور القلب ، ومليون آخر معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالمضاعفات القاتلة. وفي روسيا، يصل عدد المرضى والموتى أيضًا إلى الملايين، حيث يجتاح بلدنا وباء أنماط الحياة غير الصحية وقلة الحركة وسوء التغذية.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تقويض نظام القلب والأوعية الدموية للعديد من الروس بسبب شغفهم بالسجائر والكحول.

يحدث فشل القلب عندما تضعف عضلات القلب ولا تستطيع ضخ الدم عبر الجسم بأكبر قدر ممكن من الكفاءة ويتطور المرض عادة بعد نوبة قلبية أو نتيجة لحالات أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب.

معدل البقاء على قيد الحياة لضحايا قصور القلب منخفض للغاية، حيث يموت 40٪ من المرضى خلال عام واحد من التشخيص.

ويعزو الباحثون الزيادة في الحالات إلى ارتفاع معدلات السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني. كل هذه الاضطرابات الثلاثة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بقصور القلب.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني اليوم عدد أكبر بكثير من المرضى من النوبات القلبية، كما أن متوسط العمر المتوقع الإجمالي للسكان آخذ في الازدياد، ويتوقع العلماء أن عدد المرضى الذين يعانون من قصور القلب سيزداد بشكل مطرد خلال السنوات العشر المقبلة، مما يزيد العبء على الميزانيات المرتبطة بمعالجة هذا الاضطراب المدمر.

ما هو قصور القلب؟

يحدث فشل القلب عندما لا تَضُخ عضلة القلب الدم كما ينبغي. وعند حدوث ذلك، غالبًا يرتد الدم، ويمكن أن تتراكم السوائل في الرئتين، مما يُسبب الإصابة بضيق النفس.

تسبب بعض الحالات المَرَضية المتعلقة بالقلب تدريجيًا إضعاف القلب أو تيبسه بدرجة تؤثر في قدرته على سحب الدم وضخه بشكل مناسب. وتتضمن هذه الحالات المَرَضية ضيق شرايين القلب وارتفاع ضغط الدم.

قد يحسّن العلاج المناسب أعراض فشل القلب وقد يساعد على إطالة عمر القلب لدى بعض الأشخاص. ويمكن أن تحسن التغييرات في نمط الحياة جودةَ الحياة. حاول فقدان الوزن وممارسة التمارين الرياضية وتقليل تناول الملح والسيطرة على التوتر.