رئيس جامعة سوهاج يقدم واجب العزاء في القس سيرافيم جميل

توجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مساء اليوم، لتقديم واجب العزاء فى الفقيد القس سيرافيم جميل بمطرانية ماري جرجس بسوهاج، وذلك على رأس وفد رسمي من الجامعة.

و كان في استقبال رئيس الجامعة والوفد المرافق له نيافة الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة وعدد القساوسه و رجال الكنيسة، وعدد من القساوسة.

وأعرب الدكتور حسان النعماني، عن تعازيه لأسرة الفقيد الراحل، ولكافة قيادات وأساقفة الكنيسة الأرثوذكسية، مشيراً إلى أن الفقيد يمثل قيمة دينية، وقدم خلال مسيرة حياته قيمة إنسانية ومجتمعية يحتذى بها فى الوطنية والانتماء، وما يحمله من مشاعر التسامح والمودة.