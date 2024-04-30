ضبط 6 طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي بدمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالمتابعة المستمرة والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين، وقامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك و الطب البيطرى ومراقبة الأغذية والتموين بحملات مكبرة.

و أسفرت الحملة عن الآتى:- ضبط ٦ طن مخلل و١٠ كيلو جرام كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و ٨ لتر فورمالين والتى تعد مادة غير مصرح بها، كما تم تحرير 45 محضر جنح صحية، وغلق 7 منشآت تدار بدون ترخيص.كما تم سحب 45 عينة أغذية مختلفة وإرسالها الى المعمل لتحليل صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 11 كيلو مركزات طعام، وتم المرور على 11 محل حلويات وتم تحرير 11 محضر عدم الإعلان عن الأسعار كما تم سحب 3 عينات لتحليلها بمعرفة مراقبة الأغذية للتأكد من صلاحيتها، كما تم تحرير 6 محاضر جنح صحية.



كما أكدت عوض على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجارى لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمةحيال المخالفين.

واضافت عوض أنه تم ضبط 10مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و مخبز تصرف فى 8 شكائر دقيق بلدى و 4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و مخبزين غير معلنين عن مواعيد التشغيل .وبمركز كفر سعد تم ضبط 3 طن سناكس داخل أحد مصانع الاعلاف يتم خلطها بالعلف كما تم تحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار و 5 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وذلك فى إطار جهود محافظة دمياط لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. واشارت عوض بالفعل كانت الحملة قد استهدفت التفتيش على مصانع المخللات غير المرخصة ، وتمكنت من ضبط مصنعين غير مرخصين، وتحفظت على 45 برميل مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمى، تزن نحو 6 أطنان و وتحفظت الحملة على المضبوطات، وأبلغت النيابة العامة للتحقيق.



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