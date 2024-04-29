اللاعب تعرض لضغوط.. الزمالك يعلق على احتفال مصطفى شلبي المثير للجدل (فيديو)

علق أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، على احتفال مصطفى شلبي المثير للجدل بعد تسجيله هدف لفريق الزمالك في مرمى دريمز الغاني بنصف نهائي الكونفدرالية، قائلا:" مصطفى شلبي لاعب محترم ومهذب وتعرض لضغوط كثيرة".

مصطفى شلبي كان يحتفل بشكل طبيعي



وأضاف متحدث الزمالك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم:" مصطفى شلبي كان ب\يحتفل بشكل طبيعي ولا صحة لفرض عقوبة عليه ولم يصدر منه أي فعل يسيء لأحد".

وعن أزمة القيد، قال متحدث الزمالك:" هناك مفاوضات مع محامي خالد بو طيب لجدولة المبلغ لإنهاء أزمة وقف القيد وأول فترة قيد تأتي مع نهاية الدوري العام وسيتم حلها".

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بشكل رسمي، إيقاف نادي الزمالك عن القيد لمدة 3 فترات متتالية، بسبب المستحقات المتأخرة للاعب المغربي خالد بوطيب.

وجاء قرار فيفا بإيقاف نادي الزمالك عن القيد لمدة 3 فترات بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق السابق، الذي تقدم بشكوى رسمية ضد القلعة البيضاء للحصول على مستحقاته المتأخرة.

وكان الاتحاد الدولي أدرج نادي الزمالك في قائمة الأندية المحظورة من قيد الصفقات الجديدة، بسبب قضية لاعبه المغربي السابق خالد بوطيب، حيث إن النادي مطالب بدفع مبلغ 2.4 مليون يورو للاعب.

من المقرر أن تستمر عقوبة منع القيد عن النادي الأبيض، حتى صيف 2025 المقبل، في حال عدم سداد مستحقات مهاجم الفريق السابق خالد بوطيب.

ويستعد الزمالك لملاقاة البنك الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، في الخميس الموافق الثاني من مايو المقبل في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.