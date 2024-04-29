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وزير الخارجية يدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية عاجل.. حدث أمني داخل قطاع غزة وطيران الاحتلال ينتشل جنوده
الإثنين 29 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عزة مصطفى: هدنة خلال ساعات توقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك أخبار سارة حول التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى.

وقالت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن الشغل الشاغل لمصر التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، مردفة: «يا رب تكمل على خير».

 

 

اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية يضع أمن المنطقة في خطر

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة خارج الإجماع الدولي بشأن وقف الحرب في قطاع غزة".

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وقال ابن فرحان إن "استمرار الحل العسكري لن يخدم سوى المتطرفين"، محذرا من أن "اجتياح إسرائيل لمدينة رفح الفلسطينية، سيضع أمن المنطقة في خطر".

وأضاف: "نعمل مع شركائنا على وقف الحرب في غزة وتعزيز جهود حل الدولتين"، متابعا: "هناك إجماع دولي على أن حل الدولتين هو المسار الوحيد لحل الأزمة وإسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تعطل المسار".

وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على قطاع غزة، قد أعلنت في السابع من أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر 2023.

 

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