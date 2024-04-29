معبر رفح أبوابه مفتوحة.. وصول مصابين ومسافرين من غزة إلى شمال سيناء

شهد معبر رفح البري بين مصر وفلسطين، اليوم الإثنين، تجدد حركة دخول جرحي ومسافرين للجانب المصري، وتحرك شاحنات محملة بمساعدات إنسانية لغزة

استقبل معبر رفح البري في شمال سيناء، اليوم، 617 مسافرًا فلسطينًا ومصريًا واجنبيًا من الجرحي والمرضي والمرافقين الفلسطينيين وأصحاب الجوازات المصرية والأجنبية وأصحاب الاقامات الخارجية والوفود التضامنية.



وأفاد مصدر مسؤول في شمال سيناء، إنه يجري استقبال 47 جريحا ومصابا فلسطينيا من مستشفيات الأقصى والاوروبي والصداقة التركي والهلال الإماراتي في قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية في محافظات شمال سيناء والاسماعلية والسويس وبورسعيد والقاهرة والجيزة والشرقية، بجانب 43 مرافقًا لهم.

كما أكد المصدر على استقبال عدد 398 فلسطينيًا ممن يحملون إقامات في مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، بجانب استقبال 15 من أصحاب الجوازات الأجنبية، و114 شخصًا من أصحاب الجوازات المصرية.



وأشار المصدر إلى أن مصر استقبلت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 5 آلاف مصابًا ومريضًا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وبعض الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 6 آلاف مرافقا، إضافة إلى عبور 29 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، ونحو 6 آلاف مصريًا من العالقين بالقطاع.



يشار إلى أن السلطات المصرية تفتح بوابات معبر رفح البري بشمال سيناء لاستقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين والعالقين وأصحاب الجوازات المصرية والأجنبية وادخال شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى قطاع غزة.



بينهم من عبر إلى غزة وآخرين تفقدوا واطلعوا علي مسار نقل المساعدات عبر معبر رفح وكرم أبو سالم من الجانب المصري للجانب الفلسطيني.



ويتسلم الهلال الأحمر المصري شحنات المساعدات، ويعيد نقلها تباعا لغزة علي شاحنات، عن طريق معبر رفح ويتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.

والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين.

سبق وأعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، انه تم تخصيص مراكز استشفاء بالمحافظة قريبة من المستشفيات خصصت لاستقبال واقامة من يستكملون رحلة العلاج من الأشقاء الفلسطينيين، وتقدم لهم فيها الخدمات والرعاية الطبية والاجتماعية اللازمة، وخصصت استراحات للمرافقين للجرحي والمرضى تنقلهم لها ومنها حافلات تابعة للمحافظة يوميا وفيها يتم تقديم خدمات الإعاشة الكاملة مجانا في إطار خدمات تقدمها مصر للأشقاء الفلسطينيين.