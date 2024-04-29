ماذا بعد؟!

الإثنين 29/أبريل/2024 - 07:22 م 4/29/2024 7:22:39 PM

فرسان العالم العربى يتنافسون فى جمهورية مصر العربية ضمن فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية، فى مضمار الفروسية فى مدينه مصر للالعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية ، هذا الصرح الرياضى العملاق الذى يضاهى المنشآت الرياضية العالمية، الذى أصبح فى جاهزية كاملة لاستضافة كبرى الأحداث والفعاليات العالمية والرياضية فى لعبة الفروسية.

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية، بمشاركة النخب من ١١ دولة عربية صديقة وشقيقة وهى (الدولة المستضيفة مصر- ليبيا- قطر- الجزائر- الكويت- تونس- سوريا- العراق- السعودية- الأردن- الإمارات)

أرى الفائدة الكبرى من إقامة هذة البطولة تبادل الخبرات فى رياضة الفروسية بين مختلف الجيوش العربية خاصة فى ظل التميز والانفراد للعالم العربى فى رياضات ركوب الخيل من خلال الاهتمام البيطرى والترويض وتأهيل وتطوير المواصفات الفنية للخيول إلى جانب الهدف الأسمى والأساسى هو الترويج لإنجازات الدولة المصرية فى قطاع الرياضة والمقومات الإنشائية المتطورة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

حفل افتتاح مبهر شمل تجسيدًا لتاريخ رياضة الخيل فى مصر والوطن العربى من خلال أفلام روائية عن طريق الاستعانة بالفارس الفنان أحمد السقا إلى جانب مشاركة الخيالة العرب فى عروض توضيحية تجسد قصص الفروسية العربية والبطولات فيها، إلى جانب تدشين متحف الفروسية المصرية الذى تفقده الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتأريخ الفروسية المصرية منذ عهد الفراعنه وصولًا إلى العصور المختلفة.

من خلال متابعتى لفعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية، أطالب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بدراسة فكرة إنشاء المتحف الوطنى للرياضة المصرية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لتأريخ الرياضة المصرية، ووضع المقتنيات الفريدة للرياضيين المصريين، وجعله مزارًا ترفيهيًا ورياضيًا لمختلف فئات الشعب، وكذلك للوفود الدولية والأجنبية للحفاظ على هويتنا الرياضية وتاريخنا الحافل منذ قديم العصور.

كانت هناك إشارات من قبل الاتحاد المصرى للفروسية السابق، شأن أن النتائج السلبية فى بعض البطولات نتيجة عدم الاهتمام بالطب البيطرى وتأهيل الخيول المصرية بالشكل اللائق، عقب النجاح الكبير الذى تحقق فى مشاركة الفرسان المصريين العسكريين والمظهر الجيد لخيولهم فى البطولة العربية العسكرية للفروسية نتيجة التطوير العالمى والعلمى للطب البيطرى بالقوات المسلحة، أطالب وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى للفروسية التنسيق مع القوات المسلحة المصرية والمستشفى البيطرى من أجل تقديم أعلى مستوى من الرعاية البيطرية للخيول المشاركة فى البطولات العالمية والقارية.

أتمنى من مجلس إدارة الاتحاد المصرى للفروسية الجديد، اتخاذ خطوات إيجابية لتطوير لعبة الفروسية المصرية، واكتشاف الموهوبين فيها، والاستعانة بالخبراء الكبار من فارسين مصر، لتطوير اللعبة، وصناعة أبطال أوليمبيين فى اللعبة قادرين على تحقيق ميداليات أوليمبية ودولية، دون الاعتماد على فكرة الفارس الواحد التى انتشرت فى الآونة الأخيرة والتى كانت لها نتائج سلبية على رياضة الفروسية والفرسان المصريين.