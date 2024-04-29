السيدة انتصار السيسي ترحب بحرم رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن ترحيبها بضيفة مصر، ميرالا بيشيروفيتش، حرم رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أرحب بضيفة مصر العزيزة السيدة ميرالا بيشيروفيتش، حرم رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، في زيارتها إلى بلدها الثاني مصر.

وتابعت "تفقدنا معا غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري للتعرف على الدور الإنساني الذي يلعبه الهلال الأحمر وجهود المتطوعين المخلصين به".

واستكملت "أود أن أرحب مرة أخرى بالسيدة ميرالا بيشيروفيتش.. وأتمنى لها قضاء وقت ممتع في مصر".