موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مبارياته في الدوري المصري الممتاز بمواجهة الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويتقابل الأهلي والإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان الأهلى قد خسر من الزمالك بهدفين لهدف فى آخر ظهور بالمسابقة فيما تعادل الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق بالجولة الاخيرة للمسابقة.

ويحتل الأهلي المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة حيث حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرتين أمام البنك الأهلى والزمالك.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 مباريات.