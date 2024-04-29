برلماني : زيارة أمير الكويت للقاهرة يعزز التعاون بين البلدين

قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى مصر غدا، تعكس قوة العلاقات المصرية الكويتية، والتنسيق الكامل بينهما في مختلف القضايا الإقليمية .

وأكد البرعي، أن العلاقات المصرية الكويتية شهدت زخمًا كبيرًا خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصةً في ظل العلاقات القوية والتاريخية بينهما، حيث ازدادت تلك العلاقه رسوخًا ومتانة في ظل رعاية الرئيس السيسي، وأمير الكويت .

وأضاف أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأمير الكويت غدا سيساهم في دعم وتعزيز التعاون بين البلدين، وذلك في إطار العلاقات المتميزة الراسخة والقائمة على الأخوة والمحبة بين الدولتين سواء على الصعيد الرسمي والشعبي .

وتابع “الزيارات المتبادلة والمباحثات المتواصلة والقمم المستمرة بين الجانبين تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وحرصهما على التنسيق والتشاور المستمر بينهما بما يدعم أمن واستقرار المنطقة”.

كان الديوان الأميري قد أعلن صباح اليوم عن توجه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على رأس وفد كبير بزيارة دولة الي مصر يلتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي للتباحث بشأن العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتطورات الإقليمية والدولية