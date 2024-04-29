الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

برلماني : زيارة أمير الكويت للقاهرة يعزز التعاون بين البلدين

النائب محمود البرعي
النائب محمود البرعي عضو مجلس النواب

قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى مصر غدا، تعكس قوة العلاقات المصرية الكويتية، والتنسيق الكامل بينهما في مختلف القضايا الإقليمية .

txt

بعد النواب.. الشيوخ الأمريكي يقر حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان

txt

"النواب" يفتتح جلساته بسماع بيان الحكومة حول موازنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥

وأكد البرعي، أن العلاقات المصرية الكويتية شهدت زخمًا كبيرًا خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصةً في ظل العلاقات القوية والتاريخية بينهما، حيث ازدادت تلك العلاقه  رسوخًا ومتانة في ظل رعاية الرئيس السيسي، وأمير الكويت .

وأضاف أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأمير الكويت غدا سيساهم في دعم وتعزيز التعاون بين البلدين، وذلك في إطار العلاقات المتميزة الراسخة والقائمة على الأخوة والمحبة بين الدولتين سواء على الصعيد الرسمي والشعبي .

وتابع “الزيارات المتبادلة والمباحثات المتواصلة والقمم المستمرة بين الجانبين تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وحرصهما على التنسيق والتشاور المستمر بينهما بما يدعم أمن واستقرار المنطقة”.

كان  الديوان الأميري قد أعلن صباح اليوم عن توجه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على رأس وفد كبير بزيارة دولة الي مصر يلتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي للتباحث بشأن العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتطورات الإقليمية والدولية

مواد متعلقة

الهلال الأحمر الكويتي ينفذ مشروع كسوة ملابس الشتاء لأطفال غزة

القمة السعودية الكويتية تحذر من التصعيد فى منطقة البحر الأحمر

النص الكامل للبيان المشترك للقمة السعودية الكويتية

قمة سعودية كويتية بالرياض

الشيخ مشعل الأحمد في زيارة رسمية لحضور قمة سعودية كويتة بالرياض

أمير الكويت يتوجه إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية

وزير داخلية الكويت: جاهزون لردع أي محاولات إرهابية

تعيين فهد يوسف سعود الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء الكويت
الجريدة الورقية