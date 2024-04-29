تفضل الأمهات تحضير أشهى الوجبات والوصفات التي تحتوى على العديد من العناصر المفيدة لصحة أجسادهم.

ويحتل الدجاج مكانة خاصة بين الأطباق الرئيسية لمذاقه الشهى وفوائده المتعددة وهذا ما جعله من الأطباق المحببة لدى الكبار والصغار في مختلف الأوقات.

وبخطوات بسيطة وعلى خطى أشهر الشيفات حضري أسرع طريقة لطبخ الدجاج بالفرن وإليكِ الوصفة في السطور التالية.

المقادير

- الدجاج : دجاجة (كبيرة الحجم / مغسولة ومقطعة 4 قطع)

- البطاطس : 2 حبة (مسلوقة نصف سلقة ومقشّرة)

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم / مقطع حلقات رفيعة)

- طماطم : 1 حبة (مقطعة حلقات)

- سمن : 2 ملعقة كبيرة (مذوب)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

تبّلي قطع الدجاج بالملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة.

قطّعي البطاطس المسلوقة إلى حلقات سميكة.

رشي على حلقات البصل والطماطم كمية قليلة من الملح والفلفل الأسود.

ادهني صينية فرن بملعقة من السمن، ثم ضعي قطع الدجاج، ووزعي حلقات البصل والطماطم والبطاطس في الصينية، ثم ادهني الملعقة المتبقية من السمن على المكونات.

غلّفي الصينية بورق القصدير، ثم أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 45 دقيقة حتى تمام نضج الدجاج.

ارفعي ورق القصدير قبل النضج بـ10 دقائق حتى يتحمّر الوجه.