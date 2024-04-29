الجامعة الألمانية بالقاهرة تقدم 58 منحة تميز أكاديمي ورياضي

أقامت الجامعة الألمانية بالقاهرة حفل تكريم، اليوم الإثنين، للاحتفاء بـ 41 طالبًا حصلوا على منح التفوق السنوية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ونخبة متميزة من الإعلاميين.

وتخصص تلك المنح لأوائل طلاب كليات الجامعة الألمانية بالقاهرة لتميزهم أكاديميًا وتحقيقهم المعدل التراكمي المحدد تقديره من قبل الجامعة خلال فترة دراستهم الأكاديمية والمعملية في جميع تخصصات أقسام كليات الجامعة.

وتشمل كليات الجامعة الألمانية بالقاهرة: الهندسة وعلوم المواد، وهندسة وتكنولوجيا الإعلام، والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الإدارة، والعلوم التطبيقية و الفنون، والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، والحقوق والدراسات القانونية.

وخصثت الجامعة الألمانية بالقاهرة 17 منحة للطلاب الحائزين على البطولات في الألعاب الرياضية المتنوعة تقديراً وتحفيزاً لهم لتفوقهم الرياضي.

وبموجب هذه المنحة التي تقدم سنويًا يسمح للطلاب الحاصلين عليها السفر إلى المانيا وحرية إختيار فرصة ضمن عدد من الفرص المطروحة المتنوعة المقدمة وفقاً لرغبة كل طالب الشخصية في الإختيار فيما بين التسجيل في الالتحاق بأحد البرامج الدراسية المتقدمة في ألمانيا، أو قضاء فصل دراسي كامل في ألمانيا، أو الالتحاق بإحدى ورش العمل العلمية والتدريبية المتوفرة بالمراكز البحثية الأكاديمية التطبيقية بألمانيا لتطبيق خبراتهم العملية التي أكتسبوها خلال دراستهم والتعرف على أحدث ما توصلت إليه التقنيات التكنولوجية العالمية كضرورة حتمية فيما يخص مجالات تخصصهم.

11 برنامجا للمنح الدراسية في الجامعة الألمانية بالقاهرة

وأكد الدكتور اشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن الميزة التنافسية للمؤسسات التعليمية تنبع من الأثر الذي تحدثه على مستوى الطالب، والموظف، والمؤسسة، وأن اعتماد تجربة نجاح الجامعة الألمانية في القاهرة - حالة دراسية - لابد من تتبعها لكونها صاحبة تجربة فريدة في مجال تطوير استراتيجيات التميز في التعليم والتعلم وتنفيذها بدقة نظراً لتنوع البرامج والتخصصات المطروحة فيها وتطور تقنياتها وأنماطها التعليمية ما أنعكس إيجابياً على مستوى خريجيها .

ونوه الدكتور منصور بأن الجامعة الألمانية لديها 11 برنامج للمنح الدراسية لدعم الطلاب ، وحثهم على الاعتزار بمصريتهم و جامعتهم و العلم الذي تلقوه، قائلا: "أنتم رواد مصر والعالم تقوا بقدراتكم واجتهدوا واعلموا أنكم مطلوبين في العالم كله ولكن بلدكم مصر تحتاجكم في المقام الأول" .

وأشار الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، إلى أن حفل تكريم الطلاب المتفوقين يعد من أهم الفعاليات التي يتم تنظيمها والتي تولي الجامعة لها اهتماماً بالغاً لحرصها على تحفيزهم لإطلاق العنان لقدراتهم ومواهبهم بتوفير البيئة الملائمة لهم حتى يستمروا في شرف التنافس بالميادين العلمية والرياضية.

وأكد حجازي أن الجامعة الألمانية بالقاهرة تفخر كل الفخر بطلابها المتفوقين هذا العام، وفي الأعوام السابقة، فالجامعة تهدف من طرح تلك المنح تطبيق رؤيتها المستقبلية في تقديم كوادر شبابية متميزة قادرة على مواكبة الثورة التكنولوجية القادمة بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي.

وتوجه رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة بالشكر والتقدير و الامتنان لأعضاء هيئة تدريس كليات الجامعة على دورهم الاكاديمي المتميز باعتبارهم من أهم أعمدة إنجاح العملية التعليمية، لأن نجاح الطلاب يشعر كل عضو هيئة تدريس أن مجهوده كلٌل بالنجاح الذي نشهده معاً اليوم.