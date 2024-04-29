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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

روابط رسمية| مراجعات نهائية في الرياضيات لجميع الصفوف الدراسية 2024

مراجعات نهائية
مراجعات نهائية

أعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة مراجعات نهائية في مادة الرياضيات لجميع الصفوف الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024. 

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وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة روابط المراجعة النهائية فى مادة الرياضيات لجميع الصفوف الدراسية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوي. 

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن ذلك يأتي من منطلق حرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على مصلحة أبنائها الطلاب بجميع المراحل التعليمية، وفى إطار التقويم المستمر الداعم لهم وخطة الدولة لدعم التحول الرقمى وجعل التكنولوجيا سبيلًا لتوصيل أفكارنا لأبنائنا الطلاب.

وتنطلق امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 يوم 8 مايو، وتستمر حتى يوم 23 مايو 2024 بحسب الجدول المقرر في كل محافظة. 

ووضعت المديريات التعليمية في مختلف المحافظات جداول امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 في الفترة المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

روابط مراجعات نهائية في الرياضيات 

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