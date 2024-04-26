قواعد تنظيم لجان امتحانات نهاية العام 2024 في المدارس
أصدرت المديريات التعليمية قواعد تنظيم لجان امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 لجميع صفوف النقل بالمدارس.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 يوم 8 مايو، وتستمر حتى يوم 23 مايو 2024 بحسب الجدول المقرر في كل محافظة.
ووضعت المديريات التعليمية في مختلف المحافظات جداول امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 في الفترة المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتوضع امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل في المدارس على مستوى الإدرات التعليمية مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية.
وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وجه بمراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي في المدارس لجميع الصفوف الدراسية.
ونبه وزير التربية والتعليم بأن تكون أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل، والتدرج فى مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.
قواعد تنظيم لجان امتحانات نهاية العام 2024
- عقد مدير المدرسة اجتماع مع هيئة التدريس بالمدرسة لوضع خطة عمل كاملة لأعمال امتحانات نهاية العام وتوزيع التكليفات.
- المتابعة المستمرة والدقيقة لامتحانات نهاية العام من خلال إدارة المدرسة.
- توفير استمارات الإجابة بالعدد الكاف للطلاب في امتحانات نهاية العام في المدارس، ومراعاة توافر بيئة مناسبة من حيث الإضاءة والتهوية.
- مراعاة أن تكون المقاعد في لجان امتحانات نهاية العام 2024 كافية ومناسبة ومريحة للطلاب مدون عليها اسم الطالب ورقم الجلوس وفرقته.
- جلوس طالب واحد فقط في المقعد في حالة اللجنة من فرقة واحدة وجلوس طالبين في المقعد في حالة وجود فرقتين في اللجنة الواحدة.
- مراعاة الدقة والعدالة في توزيع لجان امتحانات نهاية العام بين المعلمين.
- ضرورة كتابة جدول امتحانات نهاية العام على لوحة كبيرة ووضعه في مكان بارز بمدخل المدرسة وغرفة الكنترول.
- ضرورة وضع علامات استرشادية واضحة لأماكن لجان الامتحان.
- الالتزام بالوقت والمواعيد المحددة لأوقات الراحة في جداول امتحانات نهاية العام.
- مكافحة الغش وعدم السماح به ومحاسبة من يخالف ذلك.
- حظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء امتحانات نهاية العام الدراسي.