قواعد تنظيم لجان امتحانات نهاية العام 2024 في المدارس

أصدرت المديريات التعليمية قواعد تنظيم لجان امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 لجميع صفوف النقل بالمدارس.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 يوم 8 مايو، وتستمر حتى يوم 23 مايو 2024 بحسب الجدول المقرر في كل محافظة.

ووضعت المديريات التعليمية في مختلف المحافظات جداول امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 في الفترة المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتوضع امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل في المدارس على مستوى الإدرات التعليمية مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وجه بمراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي في المدارس لجميع الصفوف الدراسية.

ونبه وزير التربية والتعليم بأن تكون أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل، والتدرج فى مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

قواعد تنظيم لجان امتحانات نهاية العام 2024