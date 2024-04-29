مدرسة إبتدائية .. مطلب أهالى نزلة البرشا بالمنيا

في ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ، والتي شملت كمرحلة أولى مراكز ( مغاغة – العدوة – أبوقرقاص - ملوي – ديرمواس) بواقع 192 قرية ، والتي بالفعل انتشلت حياة القرى ، وقدمت خدمات ، ( مكاتب بريد – مدارس تعليمية – صرف صحي – غاز طبيعي – وحدات صحية – مراكز تكنولوجيا ) .

الإ ان اهالي نزلة البرشا إحدى قرى مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا ، والتي يقطنها ما يقرب من 60 ألف نسمة ، تشكتي مر الشكوى من عدم وجود مدرسة إبتدائية ، ووصول كثافة الفصول الدراسية بمدرسة الإمام مالك إلى ما يقرب من 90 تلميذا ، بعدما تم هدم وإزالة مبني المدرسة الإبتدائية بنزلة البرشا عام 1993 ، ليتم تحميل طلاب المدرسة الإبتدائية على مدرسة الإمام مالك كفترة مسائية ، وبكثافة تصل لــــ 90 تلميذا بالفصل الواحد .

تحدث محمد عابدين احد ابناء القرية ، أن تلاميذ نزلة البرشا تم تحميلهم فترة مسائية منذ أكثر من ٢٣ عاماً بمبنى مدرسة الإمام مالك الإبتدائية ، بعدما تم هدم مدرسة نزلة البرشاء الإبتدائية منذ 23 عاما ، وتحميل تلاميذ القرية على مدرسة الإمام مالك ، وأصبحت كثافة التلاميذ كبيرة للغاية ، بمدرسة الإمام مالك ، ونطالب ببناء مبنى لمدرسة وحدة نزلة البرشا الإبتدائية ، فالأرض التى سيتم البناء عليها ملك الدولة ، وكان عليها المبنى القديم لمدرسة وحدة نزلة البرشا الإبتدائية سالفة ، والذى تم هجره عام ١٩٩٣م لتهالك مبناه ، وإن كان الأمر يتعلق بعدم وجود ميزانية ، فنستطيع نحن أبناء القرية أن نتحمل تكلفة بناءها بجهودنا الذاتية.

واستكمل الحديث محمد عبد الحكيم زهران ، إن ارض المدرسة القديمة متواجدة ، ولا نعرف سر عدم بناء مدرسة نزلة البرشا منذ عام 1993 وحتى الآن ، وان كثافة الطلاب المتزايدة بالفصول تؤثر بالسلب على الفهم والإدارك ، وسير العملية التعليمية ، وكذلك حرص ابناء القرية من تفشي فيروس كورونا في ظل العدد المتزايد ، وإن كان الأمر يتعلق بميزانية فسيتحملها أبناء القرية ؛ لذلك نطالب بسرعة البت فى إنهاء إجراءات البناء .

ويضيف عبد الجواد عشيري محمد ، احد ابناء قرية نزلة البرشا ، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، أطلق المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، ولا نعرف ماهو سر وسبب عدم بناء مدرسة نزلة البرشا الإبتدائية ، حيث الكثافة الطلابية فظيعة للغاية ، ومشاجرات يومية بين أولياء الأمور ، وزيادة نسبة التسرب من التعليم منذ أكثر من عشرين عاماً أكثر من ٩٥%من أبناء القرية ، وحينما نتدخل لإرجاع الطفل إلى المدرسة يتعلل الطفل ، نفاجىء بعدم وجود مكان له بالمدرسة ، وانحرف معظم أبناء القرية ، ونطالب بأن بسرعة إستجابة مسؤولي المنيا لبناء مبنى يدخل الخدمة فى موعد أقصاه منتصف العام الدراسى القادم ، فالوضع أصبح خطيراً وكارثياً.

ويستكمل رأفت طلعت محمود ، احد ابناء قرية نزلة البرشا ، اننا تقدما بشكوى لوزارة التربية و التعليم على موضوع بناء مبنى لمدرسة وحدة نزلة البرشا الإبتدائية بنزلة البرشا ملوى محافظة المنيا، وأفادت الهيئة العامة للأبنية التعليمية بــ ( مبنى المدرسة مغلق قبل انشاء الهيئة ولا يوجد أى مستندات ولا يوجد لها سند ملكية ، وتم مخاطبة الوحدة المحلية والمحافظة لإستصدار قرار تخصيص لإدراجها فى خطة الإحلال والإنشاء وحتى تاريخة لم يتم موافاتنا بأى مستندات .

لذا نستغيث بمسؤولي المنيا ، سرعة الإستجابة لأهالي قرية نزلة البرشا ، ببناء مدرسة نزلة البرشا الإبتدائية حرصا على مستقبل فلذات اكبادنا ، والتي انخفض المستوى التعليمي ليصل إلى معدل ينذر بالخطر ، بعدما تفتشت ظاهرة التسرب من التعليم ، وهي الباب الخلفي لتزايد نسبة الأمية .