الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مدرسة إبتدائية .. مطلب أهالى نزلة البرشا بالمنيا

مدرسة نزلة البرشا
مدرسة نزلة البرشا القديمة

في ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ، والتي شملت كمرحلة أولى مراكز ( مغاغة – العدوة – أبوقرقاص - ملوي – ديرمواس) بواقع 192 قرية ، والتي بالفعل انتشلت حياة القرى ، وقدمت خدمات ، ( مكاتب بريد – مدارس تعليمية – صرف صحي – غاز طبيعي – وحدات صحية – مراكز تكنولوجيا ) .

 

الإ ان اهالي نزلة البرشا إحدى قرى مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا ، والتي يقطنها  ما يقرب من 60 ألف نسمة ، تشكتي مر الشكوى من عدم وجود مدرسة إبتدائية ، ووصول كثافة الفصول الدراسية بمدرسة الإمام مالك إلى ما يقرب من 90 تلميذا ، بعدما تم هدم وإزالة مبني المدرسة الإبتدائية بنزلة البرشا عام 1993 ، ليتم تحميل طلاب المدرسة الإبتدائية على مدرسة الإمام مالك كفترة مسائية  ، وبكثافة تصل لــــ 90 تلميذا بالفصل الواحد .

 

تحدث محمد عابدين احد ابناء القرية ، أن تلاميذ نزلة البرشا تم تحميلهم فترة مسائية منذ أكثر من ٢٣ عاماً بمبنى مدرسة الإمام مالك الإبتدائية ، بعدما تم هدم مدرسة نزلة البرشاء الإبتدائية منذ 23 عاما ، وتحميل تلاميذ القرية على مدرسة الإمام مالك ، وأصبحت كثافة التلاميذ كبيرة للغاية ، بمدرسة الإمام مالك ، ونطالب ببناء مبنى لمدرسة وحدة نزلة البرشا الإبتدائية ، فالأرض التى سيتم البناء عليها ملك الدولة ، وكان عليها المبنى القديم لمدرسة وحدة نزلة البرشا الإبتدائية سالفة ، والذى تم هجره عام ١٩٩٣م لتهالك مبناه ، وإن كان الأمر يتعلق بعدم وجود ميزانية ، فنستطيع نحن أبناء القرية أن نتحمل تكلفة بناءها بجهودنا الذاتية. 

 

واستكمل الحديث محمد عبد الحكيم زهران ، إن ارض المدرسة القديمة متواجدة ، ولا نعرف سر عدم بناء مدرسة نزلة البرشا منذ عام 1993 وحتى الآن ، وان كثافة الطلاب المتزايدة بالفصول تؤثر بالسلب على الفهم والإدارك ، وسير العملية التعليمية ، وكذلك حرص ابناء القرية من تفشي فيروس كورونا في ظل العدد المتزايد ، وإن كان الأمر يتعلق بميزانية فسيتحملها أبناء القرية ؛ لذلك نطالب بسرعة البت فى إنهاء إجراءات البناء .

 

ويضيف عبد الجواد عشيري محمد ، احد ابناء قرية نزلة البرشا ، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، أطلق المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، ولا نعرف ماهو سر وسبب عدم بناء مدرسة نزلة البرشا الإبتدائية ، حيث الكثافة الطلابية فظيعة للغاية ، ومشاجرات يومية بين أولياء الأمور ، وزيادة نسبة التسرب من التعليم منذ أكثر من عشرين عاماً أكثر من ٩٥%من أبناء القرية ، وحينما نتدخل لإرجاع الطفل إلى المدرسة يتعلل الطفل ، نفاجىء بعدم وجود مكان له بالمدرسة ، وانحرف معظم أبناء القرية ، ونطالب بأن بسرعة إستجابة  مسؤولي المنيا  لبناء مبنى يدخل الخدمة فى موعد أقصاه منتصف العام الدراسى القادم ، فالوضع أصبح خطيراً وكارثياً.

 

ويستكمل رأفت طلعت محمود ، احد ابناء قرية نزلة البرشا ، اننا تقدما بشكوى لوزارة التربية و التعليم على موضوع بناء مبنى لمدرسة وحدة نزلة البرشا الإبتدائية بنزلة  البرشا ملوى محافظة المنيا، وأفادت الهيئة العامة للأبنية التعليمية بــ (  مبنى المدرسة مغلق قبل انشاء الهيئة ولا يوجد أى مستندات ولا يوجد لها سند ملكية ، وتم مخاطبة الوحدة المحلية والمحافظة لإستصدار قرار تخصيص لإدراجها فى خطة الإحلال والإنشاء وحتى تاريخة  لم يتم موافاتنا بأى مستندات . 

 

لذا نستغيث بمسؤولي المنيا ، سرعة الإستجابة  لأهالي قرية نزلة البرشا ، ببناء مدرسة نزلة البرشا الإبتدائية حرصا على مستقبل فلذات اكبادنا ، والتي انخفض المستوى التعليمي ليصل إلى معدل ينذر بالخطر ، بعدما تفتشت ظاهرة التسرب من التعليم ، وهي الباب الخلفي لتزايد نسبة الأمية .

 

الجريدة الورقية