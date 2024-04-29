عميد "بنات عين شمس": لابد من الاستغلال الأمثل للذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي 

أكدت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كليه البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية بعد تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في مناحي الحياة، وذلك لتحسين مهارات الأفراد وتلبية الاحتياجات مما يجعل عملية التعلم والبحث العلمي أكثر فاعلية وتحقيق إنتاجية بأعلى دقة.

جاء ذلك خلال فعاليات أسبوع العلم والمؤتمر السنوي للكلية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.. الفرص والتحديات" تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة والدكتورة غاده فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة.

وشددت عميدة الكلية على حتمية المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ووضع إستراتيجية للتحول الرقمي تمثل التكنولوجيا والتدريب،مشيرة إلى ضرورة الإستغلال الأمثل للتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في القضايا المهمة و الأبحاث العلمية وتقديم الأفضل للمجتمع.

وحضر حفل ختام المؤتمر وأسبوع العلم الدكتورة أسماء زعزع وكيله الكلية لشئون التعليم والطلاب ومقرر أسبوع العلم والمؤتمر، ووكلاء الكلية الدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة هبة بركات وكيله الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد كبير من أساتذة الكلية والجامعة والجامعات الأخري.