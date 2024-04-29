الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بقصور القلب| احذر تلوث الهواء

غالبًا ما يكون الأطفال المصابون بالربو معرضين لخطر الإصابة بـ قصور القلب في مرحلة البلوغ، وأظهرت الدراسة أنه عند الطفل المصاب بالربو، يكون البطين الأيسر للقلب أكثر كثافة.

الشباب المصابون بالربو معرضون لخطر الإصابة بقصور القلب، أظهرت الأبحاث أن هذا المرض التنفسي الشائع يتسبب في تصلب البطين الأيسر، مما يؤدي إلى فقدان عضلة القلب لمرونتها، ومع مرور الوقت، يقلل معدل ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم. ربط العلماء لأول مرة بين الربو لدى الأطفال والتطور اللاحق لاضطراب القلب القاتل المعروف باسم تضخم البطين الأيسر. علماً أن عدد حالات الربو الناتج عن التهاب الشعب الهوائية، كان يتزايد بشكل مطرد خلال العقد الماضي. وفي روسيا يعاني حوالي 8% من الأطفال و7% من البالغين من الربو. يلقي العلماء اللوم على تلوث الهواء، لكن من الممكن أن يكون المرض قد أصبح يتم تشخيصه بشكل أفضل.

نظر مؤلفو الدراسة إلى 1118 مريضًا أبلغوا عن تاريخهم في الإصابة بالربو، وعلى مدار 10 سنوات من المراقبة، وجد أن ضحايا الربو في مرحلة الطفولة لديهم زيادة كبيرة في كتلة البطين الأيسر مقارنة بأولئك الذين لم يعانون من هذا المرض، وكان الارتباط أقوى لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. لاحظ أن البطينين الأيمن والأيسر للقلب يؤديان وظائف مختلفة. إن النصف الأيسر من هذا العضو هو الذي يتحمل العبء الرئيسي لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، لذلك غالبا ما يتضخم البطين الأيسر مع زيادة ضغط الدم أو اضطرابات أخرى. غالبًا ما يؤدي قصور القلب أو فشل القلب على شكل تضخم البطين الأيسر إلى ضيق التنفس وألم في الصدر والإغماء.

مرضى إرتفاع ضغط الدم الأكثر عرضة للإصابة بالنوبة القلبية

يمكن علاج تضخم القلب، وبالنسبة لبعض الأشخاص يمكن استقرار الحالة. أظهرت الدراسات أن ضحايا ارتفاع ضغط الدم وتضخم البطين الأيسر هم أكثر عرضة بنسبة 4 مرات للإصابة بنوبة قلبية مقارنة بأولئك الذين لديهم نفس ارتفاع ضغط الدم ولكن حجم القلب طبيعي. وفي الوقت نفسه، فإن ضحايا تضخم البطين الأيسر لديهم خطر متزايد للإصابة بالسكتة الدماغية بمقدار 12 مرة وأكثر عرضة للإصابة بعدم انتظام ضربات القلب.