طارق رسلان: العالم يمر بثورة علمية وتكنولوجيه.. ولابد من السير في ركابها

اكد اللواء طارق رسلان نائب عضو مجلس الشيوخ ، الامين العام لحزب المؤتمر ، بان العالم يسودة ثورة تكنولوجيه وتعليميه هائلة ولابد من مسايرة هذة الثورة السير في ركابها لتحقيق معدلات التطوير والتحديث المطلوبه لبناؤ دولة مصرية عصرية حديثه .

وطالب رسلان في كلمتة في الجلسه العامه اليوم طلب المناقشة العامة، المقدم من النائية هبة شاروبيم، وعشرين عضوا بشان استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ، الحكومه بمزيد من الدعم للهيئة القوميه لضمان جودة التعليم بهدف خلق اجيال قادرة علي قيادة المستقبل .

وتابع رسلان بان مصر هي قبلة العلم منذ الاف السنين ومنارة الشرق وتستحق ان تكون في مكانه اكبر من ذلك ، مشددا علي ضرورة ، ازالة المعوقات التي تواجه تفعيل دور الهيئة القوميه لضمان جودة التعليم ودعم رسالة التعليم والبحث العلمي .

وتقدم رسلان خلال كلمته في الجلسه بالتهنئة الي الاخوة الاقباط بمناسبة عيد القيامه المجيد .