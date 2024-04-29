"زياد" ضحية السلاح الأبيض والإهمال في المدارس

يستمر مسلسل ممارسة البلطجة وإسالة الدماء ولكن هذه المرة ليست في الشوارع ولكن داخل المدارس، وتزداد الصدمة عندما نعلم أن الحادث وقع في مدرسة ابتدائي.

حيث تعرض زياد خالد الطالب بالمرحلة السادسة الابتدائي في مدرسة الشهيد عبد الخالق نبيل في منطقة دار السلام لحادث مأساوي عندما تفاجئ بزميل له يدعى محمد يحمل سلاح أبيض "قطر" وقام بالإعتداء عليه وانتج عن ذلك تشويه وجه الطالب زياد بقطع في الوجه اكثر من 12 سم.

يذكر أن الحادث تم داخل طرقات مبنى المدرسة وأثناء اليوم الدراسي، الذي شهد إهمال وتسيب متعمد وغياب تام للإشراف من جانب عناصر التدريس برئاسة المدير الأستاذ جمال عبدالمعز والمدرسين المختصين.

مدرسة الشهيد عبدالخالق نبيل

وعلى الفور توجه والد الطالب زياد إلى المستشفى وأجرى الكشف الطبي على نجله الذي نتج عنه تقرير طبي يفيد بوجود جرح عميق بوجه زياد باستخدام سلاح أبيض ويحتاج علاج اكثر من 21 يوم، ويحتاج إلى عملية جراحية لعلاج التشوه الناتج عن الحادث.

كما توجه والد الطفل زياد إلى قسم شرطة دار السلام ثاني في ميدان المطبعة وأجرى محضر بالواقعة ضد كل من الطفل المعتدي ومدير المدرسة بصفته وشخصه وطاقم الإشراف من المدرسين بالكامل في يوم الحادث.

ولم يكتفي والد زياد بذلك بل قام بإعداد مذكرة شاملة صورة المحضر وصورة من التقرير الطبي وصورة من وجه الطفل وتقدم بها إلى كل من مكتب شكاوى المواطنين بمجلس الوزراء وكذلك وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم لاستكمال الإجراءات الجنائية والقانونية والإدارية ضد المتهمين.