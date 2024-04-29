ضبط 71 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية مكثفة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، أسفرت عن ضبط 71 قطعة سلاح ناري، خلال 24 ساعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في واقعة مشاجرة معدية كفر شكر

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين من أسرة واحدة فى مشاجرة بالمعدية الرابطة بين كفر شكر بمحافظة القليوبية وكفر ميت العبسى، وذلك أثناء ركوب المعدية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت البداية بتلقى العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر إخطارًا من الرائد سعيد عيد قائد تأمين مستشفى كفر شكر التخصصى، يفيد بوصول 3 أشخاص مصابين من أسرة واحدة فى مشاجرة بالمعدية الرابطة بين كفر شكر بمحافظة القليوبية وكفر ميت العبس.

على الفور؛ انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة المقدم محمد عماد، رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، وتبين من المعاينة حدوث المشاجرة بين مسئول المعدية ومحمد. أ. م، 54 سنة، بدون عمل، مقيم كفر ميت العبسى بمحافظة المنوفية، مصابًا باشتباه فقدان بالوعى، وأحمد فنى بالقطاع الخاص مصابًا بجرح قطعى بفروة الرأس وكف اليد اليسرى، ومحمود. أ، 40 سنة، بدون عمل، مصابًا بجرح قطعى بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم من أسرة واحدة، وأكد أن المشاجرة بسبب الخلاف على المعدية، ونشبت بينهم مشاجرة وتم إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة.

وتم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية بالواقعة، وعلى الفور تم تحرير محضر وتسليم طرفى الواقعة إلى مركز شرطة قويسنا رفقة التقارير الطبية الخاصة بالمصابين.

كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسه المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبا زيد، ومحمود منير خليل وهيثم محمد جمال الدين، وأمانة سر عاصم طايل وعلي الفرماوى، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لموظف لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبحيازته أسلحة بيضاء، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.