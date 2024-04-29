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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مدبولي: مصر تدعم الفلسطينيين منذ اليوم الأول للحرب على غزة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه منذ اليوم الأول للحرب على غزة وقفت مصر إلى جانب الشعب الفلسطيني وموقفنا ثابت من القضية الفلسطينية، مشددًا على أن أكثر من 85% من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الفلسطينيين في غزة كانت من مصر سواء حكومة أو مجتمع مدني.

 

وأوضح مدبولي خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي، المذاع على إكسترا نيوز، أننا نتشارك حدودًا مع قطاع غزة وبالتحديد عبر معبر رفح وأيضًا معبر كبر أبو سالم، مشددًا على أن رفح معبر غير تجاري لا يسمح بمرور الشاحنات، بل هو معبر لمرور الأشخاص، إلا أنه منذ اليوم الأول معبر رفح مفتوح 24 ساعة.

وأشار إلى أن مصر تمكنت مصر من استقبال المصابين أصحاب الحالات الحرجة.

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