موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو اليوم بالدوري

يستعد فريق فاركو لمواجهة قوية مع نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الإثنين، عندما يحل ضيفًا باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو بالدوري

ويلتقي فريق سيراميكا كليوباترا نظيره فاركو في السابعة مساء اليوم الإثنين، باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

القناة الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو بالدوري

وتذاع مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو عبر قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز

ويحتل فريق سيراميكا المركز السادس برصيد 24 نقطة، بينما يبقى فاركو في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

وتعد مباراة سيراميكا امام فاركو هي الرابعة للمدير الفني أيمن الرمادي الذي تعادل في 3 مواجهات الاخيرة في بطولة الدوري أمام كل من زد والمصري والاتحاد السكندري بنتيجة هدف لمثله.

حكام مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو

يديرها محمد العتباني حكما للساحة، ويعاونه كل من أسامة السيد مساعد أول وإسلام أبوالعطا مساعد ثاني والسيد منير حكما رابعا ومحمد عباس مايو حكم فيديو وهشام القاضي حكم فيديو مساعد.