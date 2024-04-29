الشيوخ يفتتح جلساته العامة لمناقشة سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ويناقش المجلس في جلسته العامة، اليوم، وفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وعشرين عضوًا بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

كما يضم جدول أعمال الجلسة العامة أيضًا طلب مناقشة عامة بشأن تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بالإضافة لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات مقدمة من الأعضاء.