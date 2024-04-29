في يومها الثاني.. انتظام لجان امتحانات النقل بثانوية الشرقية الأزهرية

تابع الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الاثنين ٢٠٢٤/٤/٢٩م، لجان شرق الزقازيق التعليمية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات.

وخلال الزيارة، وجه رئيس المنطقة بتوفير الجو الملائم للطلاب، وتهيئة كل سبل الراحة لأداء الامتحانات في مناخ مناسب، مشددًا على فرض الانضباط بداخل اللجان ، مشيرًا إلى تفعيل غرفة عمليات بالمنطقة لمتابعة سير عملية الامتحانات؛ للتواصل والرد علي أي استفسارات على الفور طوال اليوم.

وأوضح أنه لم تسجل غرف المتابعات الفرعية أي شكوى بخصوص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لزمن الإجابة أو خروجها عن المناهج المقررة.

وفي سياق متصل، هنّأ الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، معاهد المنطقة، التي حصلت على الاعتماد من الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال العام الدارسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م عن الفصل الدراسي الأول.

أعرب رئيس المنطقة عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الكبير، مثمّنًا جهود القائمين على هذه المعاهد في سبيل الارتقاء بمستوى التعليم الأزهري، وتحقيق التميز والجودة في جميع المجالات، كما وجه الشكر والتقدير لإدارة الجودة، والإدارة الهندسية، ورياض الأطفال، والتدريب، ومديري الإدارات التعليمية على ما بذلوه لتحقق هذا الاعتماد.

أكد رئيس المنطقة أهمية حصول المعاهد الأزهرية على الاعتماد من هيئة جودة التعليم والاعتماد؛ لما لذلك من انعكاس إيجابي على العملية التعليمية واستهدفت منطقة الشرقية الأزهرية اعتماد ثلاثون معهد بمختلف الإدارات والمراحل الدراسية، ونجحت المنطقة في اعتماد جميع المعاهد المستهدفة.

وأعلنت منطقة الشرقية الأزهرية، نتائج التصفيات النهائية لمسابقة تحدي القراءة العربي الموسم الثامن للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز كل من: حنين محمد عمر أحمد الطالبة بالصف الأول الثانوي بمعهد فؤاد خميس النموذجي، أبرار رائد حسن محمد الطالبة بالصف الثاني الثانوي معهد فتيات العاشر، عمر محمد أحمد إبراهيم، الطالب بالصف الرابع الابتدائي معهد منيا القمح الابتدائي، لجين عبد السلام سعيد، الطالبة بالصف الثاني الإعدادي معهد شنبارة الميمونة، يمنى محمد أحمد عبد الحق الطالبة بالصف الثالث الإعدادي معهد عمرو بن العاص بكفرصقر، عبدالله حسن عبدالله الطالب بالصف الأول الإعدادي معهد الخيس الإعدادي بأبوحماد، حفصة وليد رفعت، الطالبة بالصف الثاني الثانوي معهد فتيات منيا القمح، عبد الرحمن محمود محمد السعيد الطالب بالصف السادس الابتدائي عهد العاشر النموذجي الابتدائي.

وروضة صالح سعيد إبراهيم الطالبة بالصف الثانى الثانوى معهد فتيات السلامون بههيا، ومحمد بدر حامد عبد الحميد الطالب بالصف الثالث الإعدادي معهد كراديس بديرب نجم.

وبالنسبة للطلاب ذوي الهمم أسفرت النتائج عن فوز محمد رضا الشحات سليمان الطالب بالصف الثاني الثانوي بمعهد أنشاص الرمل الثانوي النموذجي ببلبيس.

وكانت منطقة الشرقية الأزهرية قد عقدت التصفيات على مستوى المعاهد في وقت سابق مع الطلاب المشاركين بكل معهد بجميع المراحل التعليمية، وصولا إلى التصفيات على مستوى الإدارات، ثم التصفيات النهائية على مستوى المنطقة استعداداً للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

ويشار إلى أن مشروع " تحدي القراءة العربي" يهدف إلى تنمية حب القراءة لدى جيل الأطفال والشباب في العالم العربي من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، وغرس القراءة كعادة متأصِّلة في حياتهم اليوميَّة، وزيادة الوعي بأهمية القراءة.