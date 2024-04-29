تعليم الشيوخ: مصر محور رئيسي لنقل البيانات والاتصالات بالعالم في المرحلة المقبلة

أشاد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، وقال إن افتتاح المركز يمثل خطوة مهمة جدًا من أجل تجهيز البنية الأساسية اللازمة للحفاظ على مصر ومكانتها كنقطة رئيسة لنقل البيانات بين الشرق والغرب، خصوصًا أن مصر نقطة التقاء العديد من الكابلات البحرية الموجودة بالعالم، وأنها محور رئيسي لنقل البيانات والاتصالات بالعالم في المرحلة المقبلة.

وثمن دعبس، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، دور الدولة المصرية التي أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع المهم والحيوي، وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أنفقت الدولة مليارات الدولارات لإنشاء بنية أساسية متكاملة على أعلى مستوى من الجودة بما يسمح لمصر بالتواجد كجزء أساسي من العالم المتقدمة في ظل المتغيرات السريعة والنمو الكبير في هذا القطاع .

وقال دعبس إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح هذا المركز دلالة قوية عن اهتمام الدولة المصرية بمواكبة التقدم التكنولوجي والتطور، وتكشف مدى أهمية التكنولوجيا كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وتعبر بصدق وشفافية عن توجيهات الجمهورية الجديدة واهتمامها بالعلم والتكنولوجيا، وبناء الإنسان على أساس سليم بكل مقومات العصر الحديث.

وأشار دعبس إلى أن حديث الرئيس السيسي حول التكنولوجيا التطبيقية والذكاء الاصطناعي يؤكد على أهمية دور مصر وانطلاقها كدولة رائدة في مختلف المجالات التكنولوجية الحديثة والعمل على جذب الاستثمارات العالمية والمحلية في هذا القطاع لتحقيق مكاسب اقتصادية وتعزيز التعاون الدولي وخلق فرص عمل للشباب المصري، وتحقيق أعلى نمو في هذا القطاع بما بدعم الاقتصاد القومي.