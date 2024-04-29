اليوم.. الحكم على طبيب تجميل بتهمة التعدي على فتاة بأكتوبر

تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، اليوم الاثنين، الحكم على طبيب تجميل بتهمة هتك عرض فتاة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المختصة بأكتوبر بلاغًا من إحدى السيدات، يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" البالغة من العمر 15 عامًا، للتعدي على يد زوج ابنتها الكبرى "م. س. م" مشكو في حقه، بتعديه على المجني عليها أكثر من مرة أثناء إقامتها مع شقيقتها بمنطقة هرم سيتي وبمنطقة الحصري.

ومن جهة اخرى اقدم مندوب مبيعات، على طعن طليقته بسلاح أبيض بمنطقة الشيخ زايد؛ أثر رفضها العودة لعصمته، تم نقل المصابة الي المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

رفضت العودة لعصمته ..فطعنها بسكين في الظهر في الشيخ زايد |ما القصه

كانت البداية بتلقى قسم شرطة الشيخ زايد ثان بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بإصابة ربة منزل على يد تطليقها بالشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وتبين إصابة ربة منزل 40 سنة، بطعنه بالظهر وفي حالة سيئة ولا يمكن استجوابها، على يد تطليقها مندوب مبيعات 43 سنة، بسبب خلافات بينهما وإصرارها على عدم الرجوع إلى عصمته مرة أخرى.

وتبين بالفحص نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها وطلقيها خلال رؤيته لطفلته، أخرج على إثرها سلاح أبيض سكين، وطعنها طعنة نافذة بالظهر وتم نقلها إلى المستشفى، وألقى القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

السيطرة علي حريق بالسجل المدني بشبرا الخيمة

شب حريق بالسجل المدنى بشبرا الخيمة بجوار قسم اول ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ب5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في السجل المدني المجاور لقسم اول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق ودفعت الحماية المدنية ب5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

إدارة الحماية المدنية، تؤكد أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

كما تنوه الإدارة بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.