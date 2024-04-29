جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تختتم أسبوع شباب جامعات ومدارس وسط الصعيد

اختتمت فعاليات أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد، الذي نظمته جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٨ أبريل ٢٠٢٤.

جاء ذلك برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومشاركة ١٠ جامعات و٧ مدارس من إقليم وسط الصعيد.

جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تقدم حفلا فنيا

وفي ختام الفعاليات، نظمت جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية حفلًا تضمن تقديم فرقة الفنون الشعبية بأسيوط عرضًا موسيقيًا.

تم تكريم المُحكمين وطلاب الجامعات والمدارس المشاركة في مختلف المسابقات (العلمية، الثقافية، الرياضية، الفنية).

وقدم الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، الشكر لجميع الجامعات والمدارس المُشاركة وجميع الجهات التي ساهمت في تنظيم الفعاليات، مشيرًا إلى أن أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد يأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

كما قدم الدكتور علي يوسف نائب رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب، الشكر لجميع الجامعات والمدارس المُشاركة في أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد، مقدمًا التهنئة للطلاب الفائزين من مختلف الجامعات والمدارس بجميع المسابقات.

وأعرب الطلاب المُشاركون عن سعادتهم للمشاركة في هذا الأسبوع، وثمنوا جهود جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية في تنظيم مختلف الفعاليات، التي شهدت تنافس وتعاون بين جميع الجامعات والمدارس.

جدير بالذكر أن أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد شهد مشاركة ١٠ جامعات وهي: (جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، وجامعة أسيوط، وجامعة الأزهر فرع أسيوط، وجامعة سفنكس، وجامعة بدر، وجامعة أسيوط الأهلية، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية فرع أسيوط، والكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط، والكلية التكنولوجية بوسط الوادي ويُمثلها معهد الري والمساحة، والمعهد العربي لتكنولوجيا الاتصالات بالمنطقة التكنولوجية)، بالإضافة إلى مشاركة طلاب من ٧ مدارس وهي: ( مدرسة أسيوط الجديدة الثانوية العامة المشتركة، ومدرسة أسيوط الجديدة الرسمية للغات، والمدرسة الثانوية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط، ومدرسة Futures للغات بأسيوط الجديدة، و مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة Stem ومدرسة Smart).