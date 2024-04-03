اقرأ غدًا بالوفد.. معيط: الدولة تتحرك في مسارات متكاملة لتحسين الوضع الاقتصادي

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الخميس، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "معيط: الدولة تتحرك في مسارات متكاملة لتحسين الوضع الاقتصادي".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

تبرعات رمضان تسقط من حسابات الضرائب

"مافيا الأسمدة" تهدد صحة المواطنين

قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر تصل غزة

الحكومة توافق على تعديل لائحة قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

د. وجدي زين الدين يكتب: الإصلاح المؤسسي الشامل

نقيب الفلاحين يطالب الحكومة بإيقاف تصدير البصل

6 أفلام تتنافس على ركعكعة عيد الفطر

أمريكا ترفض خطة إسرائيل لاجتياح رفح

واشنطن تدرس منح تل أبيب شحنة أسلحة بـ 18 مليار دولار

22 شهيدا ومصابا في هجوم على حفل إفطار بالسودان