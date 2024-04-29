بلينكن يصل إلى السعودية في مستهل جولة جديدة بالشرق الأوسط

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى السعودية، صباح اليوم الاثنين، في مُستهل جولة في الشرق الأوسط.

وفي وقتٍ سابقٍ قال المُتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، سيمدد جولته في الشرق الأوسط ليزور الأردن وإسرائيل بعد زيارة السعودية.

وأضاف المُتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أمس الأحد، أن "بلينكن" سيركز على الجهود المبذولة؛ لضمان وقف إطلاق النار في غزة، والذي سيشهد إطلاق سراح الرهائن، وضمان استمرار المساعدات الإنسانية في القطاع أو زيادتها.

في زيارته الأخيرة إلى إسرائيل في مارس الماضي، حذر بلينكن من أن خطط إسرائيل لشن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، حيث يوجد أكثر من مليون نازح، ستشكل مخاطر جسيمة على المدنيين، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أظهر إصرارًا على المضي قدمًا في هذه الخطط، مؤكدًا أن مثل هذه العملية ضرورية للقضاء على "حركة حماس" المُسلحة في المدينة.

