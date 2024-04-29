تعليق الدراسة الحضورية اليوم بعدد من مدارس وجامعات السعودية.. اعرف السبب

بسبب الطقس

تعليق الدراسة.. أعلن عدد من الإدارات التعليمية والجامعات بالمملكة العربية السعودية تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين الموافق 20 شوال 1445هـ/29 أبريل 2024، بعد تحذير المركز الوطني للارصاد عن التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة وعلى رأسها الأمطار الرعدية الغزيرة.

وحفاظًا على سلامة الطلاب تم تعليق الدراسة وتجنب تعرضهم لخطر، مثلما فقد حوالي 9 طلاب حياتهم في سلطنة عمان مؤخرًا، بسبب الأمطار الشديدة والسيول.

ومن بين الإدارات التعليمية التي أعلنت تعليق الدراسة الحضورية في مدارسها اليوم، إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، مشيرة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتبها الداخلية والخارجية.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية، فقد أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية اليوم وتحويلها -عن بُعد- موضحة أن القرار يشمل جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

وعلقت أيضًا الجامعة السعودية الإلكترونية، الدراسة الحضورية اليوم وتحويلها لتكون (عن بُعد) لجميع الطلاب والطالبات في فرع الجامعة بجدة.

وجامعة طيبة أعلنت تعليق الدراسة الحضورية اليوم، لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بالمدينة المنورة وفروع الجامعة بمحافظات الحناكية والمهد وبدر وخيبر، موضحة أن الدراسة ستكون عن بُعد عبر "البلاك بورد".

كما علقت جامعة جدة الدراسة الحضورية اليوم، وتحويلها لتكون (عن بُعد) لجميع الطلاب والطالبات في مقرات الجامعة بجدة وفروعها في محافظتي ‫خليص و ‫الكامل، وتأجيل جميع الاختبارات لوقت لاحق.

يذكر أن هناك عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية بجانب ما سبق أعلنوا تعليق الدراسة اليوم ومنهم"المهد، ورابغ، وخيبر، والحناكية، والقنفذة، وبدر، وخليص، والعرضيات، وأضم، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الطائف، وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية بجدة، والجامعة الإسلامية، والجامعة الإلكترونية بجدة، وكلية جدة العالمية، والتدريب التقني بمكة، والتدريب التقني بجدة، والتدريب التقني بالطائف".