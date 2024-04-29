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الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار صرف الدولار الأمريكي بالبنوك في مستهل تعاملات اليوم الاثنين

الدولار
الدولار

أسعار صرف الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف الدولار الأمريكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بالبنوك مقابل الجنيه المصري، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من حروب وصراعات تؤثر على سعر العملة الخضراء بل أيضًا على اقتصادات الدول.

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أسعار الدولار واليورو والعملات العربية في السوق المصرفية اليوم الأحد

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنوك


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار الأمريكي في سطور: 
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي نحو 47.84 جنيه للشراء، 47.94 جنيه للبيع.
وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي نحو 47.72 جنيه للشراء، 47.82 جنيه للبيع.
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة نحو 47.85 جنيه للشراء، 47.95 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 47.72 جنيه للشراء، 47.82 جنيه للبيع.
وسجل سعر  صرف الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.95 جنيه للشراء، 48.05 جنيه للبيع.
وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد 47.70 جنيه للشراء، 47.80 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار في بنك فيصل الاسلامي نحو 47.70 جنيه للشراء، 47.80 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 47.70 جنيه للشراء، 47.80 جنيه للبيع.

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