زيلينسكي يطلق نداء عاجل بشأن "الدفاعات الجوية"

أطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت، نداء جديدا لتزويد بلاده بدفاعات جوية وتسلميها أسلحة بسرعة بعد الهجوم الروسي على قطاع الطاقة الأوكراني.

وقال زيلينسكي إن كييف بحاجة إلى كميات كافية من الدفاعات الجوية والأسلحة الأخرى لحماية مدنها والانتصار على خط المواجهة.

وأضاف "يجب أن يخسر الإرهاب دائما، وأي شخص يساعدنا في الوقوف ضد الإرهاب الروسي هو مدافع حقيقي عن الحياة

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة أرسلت في فبراير إلى أوكرانيا صواريخ من نوع "أتاكمز" بناء على طلب مباشر من الرئيس جو بايدن".

وتتمتع الصواريخ التي أرسلت في الفترة الأخيرة إلى أوكرانيا بمدى أطول قد يصل إلى 300 كيلومتر، تلبية لمطلب ألحت فيه كييف منذ فترة طويلة كي يتسنى لها توجيه ضربات تستهدف سلاسل الإمداد الروسية والمستودعات والمقرات العسكرية، بعيدا عن خطوط الاشتباك.

من جانبه، قال الكرملين، الخميس، أن تسليم أوكرانيا صواريخ أميركية من نوع "أتاكمز" لن يغير شيئا في النزاع القائم، غداة كشف واشنطن عن إمدادها حليفتها بهذه الأسلحة البعيدة المدى.

وأفاد مسؤول أوكراني أمني بارز لوكالة "فرانس برس"، الجمعة، بأن روسيا تقصف شبكة السكك الحديدية الأوكرانية بهدف "شل" الإمدادات العسكرية، وبينها المساعدة الغربية.

وأتت تصريحات المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته، بعد سلسلة ضربات استهدفت السكك الحديدية في أوكرانيا.

الدفاعات الجوية الأوكرانية تعترض 21 صاروخًا روسيًا

في وقت سابق، أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك اليوم السبت أن الجيش الروسي شن هجومًا صاروخيًا على أوكرانيا الليلة الماضية،وأن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية اعترضت 21 هدفًا من أصل 34 .

وذكر أوليشوك في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - في المجمل، استخدم الجيش الروسي 34 صاروخًا جويًا وبريًا وبحريًا، حيث تم إطلاق تسعة صواريخ كروز من طراز Kh-101/Kh-555 من قاذفات القنابل الاستراتيجية Tu-95MS من منطقة ساراتوف الروسية وتم إطلاق تسعة صواريخ جوية موجهة من طراز Kh-59/Kh-69 من منطقتي بيلجورود وبحر آزوف وتم إطلاق صاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز S-300 من منطقة بيلجورود الروسية.