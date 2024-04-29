ضبط 17 مسجل خطر روعوا أمن المواطنين

شن رجال الداخلية، حملات أمنية على مختلف المحافظات لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

ضبط القائمين بأعمال البلطجة



وحققت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (17) متهم.



وفي واقعة أخرى أصدرت محكمة الجنايات بسوهاج، حكمها بمعاقبة المتهمين "ع . ى . ك" عامل، بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، و"ا . ا . ف" عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات و"ع . ا . ع" عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات يقيمون بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وخاصة "مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين" واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة ومقاومة السلطات بدائرة المركز.



تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة يفيد قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي وترويجها على عملائهم من أصحاب الكيف وراغبى الشراء بنطاق مركز المراغة.

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأثناء القبض على المتهمين قاموا باستخدام القوة والعنف مع ضباط الشرطة ومقاومة السلطات والتعدى عليهم إلا أن رجال الشرطة تمكنوا من السيطرة عليهم وتم القبض عليهم وبحوزته كمية من مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره.

وفي سياق آخر أصدرت محكمة جنايات سوهاج، وبإجماع الآراء حكمها بمعاقبة المتهم "ع . ع" عامل، بالإعدام شنقاً، بتهمة قتل المجني عليه "م . ا . ى" عامل، بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج.



تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجني عليه إثر إصابته بطلقات نارية وطعنات نافذة بالجسد من أسلحة آلية وبيضاء.

ومن خلال التحريات تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهم والمجني عليه فقام بالترصد له في أحد الأماكن وقام بإطلاق النار عليه من سلاح آلي كان بحوزته.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.