الداخلية تلاحق تجار المخدرات وتضبط 220 كليو حشيش وبانجو بالمحافظات

كثف رجال الداخلية، حملاتهم المكبرة على مختلف المحافظات لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومورجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

ضبط قضايا مخدرات

وحقتت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية النتائج الإيجابية التالية:-فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (328) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (374) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (151,689 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (74,270 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (42,495 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (11,822 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (9 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت (3,530 كيلو جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (1,379 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (1,302 كيلو جرام).كمية من مخدر الأفيون وزنت (420 جرام).(39) أمبول مخدر.عدد (2084) قرص مخدر.

وفي سياق منفصل تمكنت مديرية امن القليوبية من ضبط بؤرتين اجراميتين شديدة الخطورة في شبين القناطر ضبط بهما 36 كيلو مخدرات و9 أسلحة نارية وكمية كمبيرة من الذخائر وتحررت المحاضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .



وردت معلومات سرية للمقدم امير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر تفيد قيام عدة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بتشكيل بؤرتين إجراميتين تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.



تم عرض المعلومات على اللواء نبل سليم مدير امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية فقامت قوة كبيرة من أجهزة الامن بالتنسيق مع مكافحة المخدرات والامن المركزى وتوجهت القوة برئاسة المقدم امير الكومى رئيس مباحث مركز شبين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر البؤرتين شديدى الخطورة و سبق إتهامهم بالعديد من القضايا وبحوزتهم 2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين و 3 كيلو جرام لمخدر البودر " الحشيش الإصطناعى " و 9 كيلو جرام هيروين و 20 كيلو جرام حشيش و2 كيلو جرام من الشابو وبندقية خرطوش و 5 فرد خرطوش و 2 طبنجة صوت معدلة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و2 سيارة و 5 ميزان حساس وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 16,5 مليون جنيه تقريباً.



وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.