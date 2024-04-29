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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حقيقة جلسة الأهلي مع عبدالمنعم لتجديد عقده

عبدالمنعم
عبدالمنعم

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي لم يعقد أي جلسات مع محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم، لتعديل عقده.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي لم يفتح أي ملف مع أي لاعب في الوقت الحالي، نظرًا للتركيز التام في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى التركيز في الدوري لحصد المركز الأول أو الثاني قبل نهاية الدور الأول".

وأضاف أمير هشام: "الجلسة الوحيدة التي عقدها الأهلي مع عبدالمنعم كانت قبل نهائي كأس مصر، ولم تؤتي بأي نتائج وتم الاتفاق على جلسة جديدة لم تحدث حتى الآن".

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