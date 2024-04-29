حسام المندوه الحسيني: اللاعبون كانوا علي قدر المسؤولية وهذا موقفنا من مصطفي شلبي

أكد حسام المندوه الحسيني أمين صندوق نادي الزمالك الأمور لم تكن سهلة بسبب الأجواء والنتيجة في الذهاب لم تكن مطمئنة ولكن الحمد الله الجميع كان علي قدر المسؤولية .

واضاف أمين صندوق الزمالك في تصريحات عبر برنامج الكابتن علي قناة dmc المباراة مهمة وتواجد البعثة علي مستوي المجلس كان لمزيد من الهدوء والتركيز وبالفعل تحقق ذلك من خلال الجلسات والدعم للاعبين .

وكشف حسام المندوه ان اللاعبين جميعا كانوا علي قدر المسؤولية بداية من شيكابالا وعمر جابر وزيزو والكل كان مصر علي تقديم أفضل ما لديهم لإسعاد الجماهير .

وواصل المندوه الحسيني أن المجلس يعرف جميع السلبيات التي كانت موجودة ونسعي لحلها كما تم حلها في أول مرة والمجلس يسعي لحل الازمات .

وأكد أن حسين لبيب رئيس الزمالك قرر صرف مكافآت مالية للاعبين بخلاف اللائحة حيث فدقرر النادي أن تكون المكافأة مرة ونصف أي بزيادة 50٪ .

واختتم تصريحاته بأن مصطفي شلبي كان مضغوط بسبب الهجوم عليه طوال الفترة الماضية ولكن لو رأينا أمر غير انضباطي سيكون لنا رد فعل واللاعب كان ناحية زملائه المستبعدين.