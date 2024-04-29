اليوم وغدًا.. فصل التيار الكهربائي عن قليوب لمدة 3 ساعات

أعلنت مديرية الكهرباء بالقليوبية، فصل التيار الكهربائي عن مدينة قليوب، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، الموافقين 29 / 4 / 2024، و30 / 4 / 2024، لمدة 3 ساعات يوميا، تبدأ من الساعة الـ7 صباحا، وحتى الساعة الـ10 صباحا، وذلك لعمل الصيانة في محطة المحولات.

وكشف بيان مديري الكهرباء بالقليوبية، بقيادة المهندسة أمال بركات وكيل وزارة الكهرباء، أن أهم الأماكن المتأثرة بالفصل (منطقة ابن سينا - مستشفى قليوب التخصصي- محطات الصرف الصحي بقليوب- محطات التنقية بشركس- إشارات السكة الحديد).

وأهابت مديرية الكهرباء بالقليوبية، المناطق المتأثرة بأعمال فصل التيار تدبير احتياجاتهم خلال وقت الفصل، وأنه سيتم العمل علي إعادة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.